Aldi tiene el utensilio que necesitas para poder cocinar con más facilidad

Aldi sigue innovando con sus productos de bazar mediante la introducción de referencias destacadas a precios bajos. La cadena de supermercados ofrece un amplio surtido de productos que salen a la venta por tiempo limitado y que se suman al surtido fijo de Aldi. Estas novedades están disponibles en los establecimientos de la compañía cada semana, con lanzamientos de productos de todo tipo de temáticas. Si aún no le has echado un ojo al catálogo nuevo de Aldi, no dudes en hacerlo porque esta semana tienen novedades en sus productos de bazar dedicados a la cocina que seguro que te interesan.

Cocinar es más fácil gracias a Aldi

Si hay algo que encandila a todo buen “cocinillas” son los utensilios de cocina que facilitan el trabajo en ella. Con lo que si es usted de los que le gustan todos esos cachivaches que nos ayudan a cocinar más rápido o que nos hacen las tareas menos bonitas de la cocina más fáciles, no puede dejar la oportunidad de acercarse a un supermercado Aldi y echarle un vistazo al nuevo producto que ha sacado el supermercado germano, seguro que le encantará.

Aldi lanza un cortador de patatas que está disponible por solo 9,99 euros y que incluye dos tamaños de cuchillas de acero inoxidable. Y no solo se puede usar como cortador de patatas fritas , sino que es ideal también para cortar frutas y verduras. Tiene una sujeción por ventosa para asegurar una mayor estabilidad y un tamaño ideal de 24x10x12.5 cm.

Cortador de patatas y verduras FOTO: Aldi

Con este cortador podrá cortar diferentes alimentos, todo de igual grosor, y no tendrá que preocuparse por su habilidad con los cuchillos, ya que el cortador tiene dos tamaños distintos para cortar los alimentos.

