Aldi imita a Ikea y lanza un producto similar de almacenaje por la mitad de precio

La cadena de supermercados de origen germano es cada vez más famosa entre los consumidores, ya no solo por sus productos alimenticios de marca propia, los cuales se hacen un hueco entre los clientes, además de por su precio , por su originalidad y diversidad, tanto productos biológicos, especiales para veganos y vegetarianos, con una gran variedad y unos precios de escándalo. También su sección de bazar tiene grandes propuestas, ya que en ella podremos encontrar desde productos tecnológicos y de entretenimiento a precios de escándalo hasta infinidad de utensilios y pequeños electrodomésticos que serán nuestra salvación en el día a día ya sea para la cocina o para la limpieza de nuestra casa.

Pero como no todo va a ser limpiar y cocinar, Aldi tiene en su departamento de bazar esta semana un producto que es ideal para ordenar y almacenar esas cosas que no sabemos dónde poner, o que siempre tenemos por en medio, ya sea porque no sabemos dónde colocarlas, o porque necesitamos que estén a mano. De hecho este producto es muy similar en diseño a uno que vende Ikea, aunque este es un poco más pequeño y cuesta la mitad.

Todo siempre a mano y ordenado

Muchas veces necesitamos muebles que sean accesibles, que no ocupen mucho espacio y que además queden bien en cualquier rincón de casa. Esto es lo que pasa con el nuevo producto que ya está a la venta en Aldi. Es un carrito multiusos con dos cestas que podrás colocar en cualquier lugar de tu hogar y utilizar para todo tipo de habitaciones. El tamaño hace que no ocupe mucho espacio y su material (está hecho de acero) que se pueda colocar en cualquier parte sin que resalte mucho o quede mal.

Carrito multiusos con 2 cestas de @Home Creation FOTO: Aldi

Si necesitas un mueble auxiliar en el baño, la cocina, o una habitación, estamos seguros que el carrito multiusos que ya está a la venta en todos los supermercados físicos de Aldi será lo que estabas buscando. Además este mueble de almacenaje está disponible en varios colores, con lo que será más fácil que “pegue” en cualquier lugar de tu casa.

La carga máxima que admite cada cesta de este carrito es de 15 kg. Otra de las particularidades es que dispone de 4 ruedas con frenos, con lo que podrás mover el carrito y situar en cualquier lugar a tu antojo.

El tamaño de este carrito que es muy similar a uno que vende Ikea, es de 44 x 45 x 29 cm. Si es verdad que el que vende Ikea es un poco más grande, pero el de Aldi cuesta la mitad. Seguro que ya está pensando que es una buena opción para utilizar en la habitación de los niños, en el salón para poder tener cerca del sofá o incluso como mesilla de noche dará un toque moderno y especial a su habitación. Eso sí, no lo piense mucho que los productos del bazar de Aldi no suelen durar mucho , sobre todo si tienen estos precios.