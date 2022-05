Autónomos: cómo evitar que la declaración de la Renta les salga a pagar

Al inicio de cada campaña de la Renta se difunden una gran cantidad de consejos para reducir la factura fiscal de los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, la información enfocada a los autónomos suele ser algo más escasa. Aunque ya no se puede influir en el resultado de esta campaña de la Renta, que está activa desde el 6 de abril hasta el 30 de junio, al estar el ejercicio 2021 cerrado, BBVA Mi Jubilación ha recopilado algunas prácticas fiscales que pueden rebajar su factura de la Renta 2022 con el objetivo de no tener que pagar más impuestos a Hacienda o de que el Fisco incluso le devuelva dinero.

¿Qué autónomos deben hacer la declaración de la Renta?

Prácticamente todos, a excepción de aquellos que tengan ingresos por rendimientos de actividades económicas inferiores 1.000 euros anuales. En este caso, aunque estén exentos de presentar la declaración, pueden hacerlo igualmente si quieren beneficiarse de alguna de las deducciones que en ella se aplican.

¿Cuánto pagarán de IRPF?

BBVA Mi Jubilación explica que el importe a pagar de IRPF viene determinado por el nivel de ingresos, los gastos deducibles, así como la situación personal y familiar. El régimen del que forma parte el autónomo también influye. En el régimen de estimación directa será necesario consignar todos los ingresos y gastos en la declaración. En cambio, en el sistema de módulos, la Agencia Tributaria establece distintos niveles de renta en función del tipo de negocio, su antigüedad, tamaño y características.

Volviendo a la estimación directa, esta puede ser normal o simplificada (la más habitual entre los autónomos), dependiendo de si el importe neto de la cifra de negocios anual es mayor o menor de 600.000 euros anuales respectivamente. En ambos casos ha de declararse trimestralmente, a través del modelo 130 (de autoliquidación del pago fraccionado del IRPF), aplicándose un 20% para las actividades empresariales y profesionales. Están libres de esta obligación aquellos autónomos en estimación directa que al menos el 70% de sus ingresos procedentes de la actividad profesional hubieran tenido retención o ingreso a cuenta en el ejercicio anterior.

Consejos fiscales para rebajar la factura de la Renta

Con la mirada puesta en la Renta 2022, la correspondiente a este ejercicio fiscal y que se presentará entre abril y junio de 2023, BBVA ha querido recopilar algunos consejos para que los autónomos optimicen su factura de la Renta durante todo el año y así evitar que les salga a pagar o conseguir que el resultado sea a devolver.

1. Prevea el resultado de su declaración

BBVA recomienda hacer una previsión de lo que se va a pagar en la declaración de La Renta. Los cálculos se pueden hacer, por ejemplo, utilizando el simulador de la web de Agencia Tributaria, que estimará cuál será el beneficio a final de año y las retenciones de IRPF totales de las facturas.

2. Controle a final de año los posibles saltos de tramo en la escala de IRPF

El IRPF es progresivo, por lo que cuanto más crecen los ingresos, más se tributa. Existen unos tramos en la escala de gravamen, que cuanto más elevados son mayor es el porcentaje aplicado. Un salto de tramo a final de año por un ingreso adicional puede aumentar considerablemente su factura fiscal e incluso provocar que sea mayor que el ingreso obtenido, por lo que en ciertos casos es conveniente emitir algunas de las facturas en el ejercicio siguiente.

3. Incremente su base de cotización a la Seguridad y, por lo tanto, la cuota a pagar

La entidad bancaria recuerda que la cuota es un gasto deducible que reducirá sus rendimientos netos sujetos a IRPF y, además, al incrementar su base de cotización estará incrementando también sus derechos futuros de pensión.

4. Aporte a planes de pensiones individuales

Para el ejercicio de 2022, el límite máximo de aportación y deducción permitido es de 1.500 euros anuales. Sin embargo, para la declaración de la Renta 2021, este aún es de 2.000 euros o 30% de los rendimientos netos de trabajo y actividades económicas. A esto se suman 1.000 euros deducibles en aportaciones a planes del cónyuge.

“Cuando sea aprobaba la futura ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, podrá adherirse a un plan de pensiones de empleo simplificado (PPES) para autónomos promovido por alguna asociación de autónomos o colegio profesional y realizar aportaciones, adicionales al límite de 1.500 euros disponible para planes de pensiones individuales, por un importe adicional de hasta otros 4.250 euros anuales”, explica BBVA. Por lo tanto, el total deducible de la base liquidable ascendería a un máximo de 5.750 euros anuales (o 30% de tus rendimientos de actividades económicas).

5. Contratar un seguro de salud

Si contrata un seguro médico para sí mismo y, si fuera el caso, para su familia, podrá deducirse hasta 500 euros de prima por cada miembro de la unidad familiar asegurado (1.500 en el caso de asegurados con minusvalía).

6. Cuotas de colegios profesionales

Las cuotas pagadas a colegios profesionales o sindicatos son deducibles, siempre que la colegiación sea obligatoria, y con un límite máximo de 500 euros anuales.

7. Deducción por eficiencia energética

Una de las novedades de esta campaña de Renta 2021 (aplicable también a la futura campaña de Renta 2022) es que quedan exentas de ser incluidas en la declaración las ayudas y subvenciones concedidas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios y los contribuyentes se pueden deducir las obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas habituales o alquiladas realizadas entre el 6 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2022,

8. Donaciones a ONG

Uno de los trucos más conocidos y que puede le ahorrar unos cuantos euros al contribuyente en el próximo IRPF es realizar una donación a una ONG. Los contribuyentes podrán deducirse el 80% de los primeros 150 euros donados. El resto del donativo da derecho a deducir el 35% de su importe, salvo que realice donaciones habitualmente a esa misma entidad, en cuyo caso este último porcentaje será del 40% si ha realizado donaciones a esa misma entidad por un importe igual o superior durante los dos años anteriores.

9. Presentar declaraciones trimestrales de IRPF de forma voluntaria

Para evitar toparse con una factura de IRPF mayor de la esperada al hacer la declaración de la Renta, BBVA recuerda que los autónomos pueden presentar liquidaciones a cuenta trimestrales del IRPF con el objetivo de regularizar y adecuar el ingreso a cuenta a su nivel de ingresos netos, aunque no esté obligado a presentarlas. Si por su nivel de facturación, la retención a cuenta del 15% no va a ser suficiente para que no le salga a pagar la declaración, debe hacer (con su gestor o en el simulador de la Agencia Tributaria) una estimación de lo que le saldría a pagar y bien reservar ese dinero a pagar en su cuenta corriente para cuanto presente la declaración o bien presentar liquidaciones trimestrales del modelo 130 ajustadas a ese nivel de ingresos.