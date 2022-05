Ramón Tamames: «La Constitución de 1978 es la verdadera garante del Estado de Bienestar»

Hay algunos libros de historia; todos tienen su historia y sólo unos pocos son historia. La obra cumbre del economista y colaborador de LA RAZÓN Ramón Tamames , la «Estructura económica de España», suma seis décadas de existencia y su vigésimosexta edición, un hito en la historia de este campo de estudio que merece celebrarse con el autor de este libro de cabecera para economistas y neófitos.

–¿Cómo ve su «Estructura económica de España», una obra actualísima pero con más de sesenta años de vida?

–Al principio me parecía algo extraordinario cómo se sucedieron las ediciones en los años 60 y 70. Era como renovar los datos más importantes y las principales cuestiones económicas para mantener a los lectores al día. Después, la obra se ha convertido en una especie de archivo donde se recogen los cambios sectoriales y las tendencias de la política económica. Eso durante más de 60 años de vida, con 26 ediciones, una cada 2,38 años. Claro es que, en la última edición, la 26, hemos tenido que cubrir un amplio espectro de desarrollo, 14 años, desde 2008, con la Gran Recesión, la pandemia, y ahora la guerra de Ucrania…

–Esta vigesimosexta edición es un compendio de información de largo recorrido y amplio espectro, ¿qué valor le confiere esta circunstancia a este texto?

–Lo he dicho con frecuencia, que tener los 26 ejemplares de la colección completa de Estructura Económica de España es como poseer un archivo de nuestra economía durante casi dos tercios de siglo. Yo mismo he tenido dificultad para poder mantener juntos esos 26 tomos en mi propia biblioteca, que ya no da abasto. Naturalmente, algunas cuestiones entran y salen rápidamente en el libro, otras se mantienen durante años. En cualquier caso, creo que es una obra de consulta que resulta útil para cualquier tema.

–Algunos libros se personifican y la «Estructura económica de España» es «el Tamames» para varias generaciones de estudiantes y lectores en general. ¿En qué coinciden el autor y la obra? ¿Para qué y para quiénes se dirige su estudio?

–El hecho de que a mi libro lo llamen «el Tamames» –el tema salió de los alumnos y profesores de las facultades de Económicas–, me produjo una mezcla de sorpresa, cuando lo oí la primera vez, y de agradecimiento después. Es como personificar la obra, en el transcurso de los muchos años de su vida, algo que sucede raramente con los libros.

–De ayer a hoy, permanencias y cambios más significativos para bien y para mal en la «Estructura económica de España».

–Hay varias mutaciones estructurales bien definidas que he reseñado en bastantes ocasiones: el Plan de Estabilización Económica de 1959, los Pactos de La Moncloa en 1977, el ingreso de España en la Unión Europea en 1986, la crisis de las dot.com de finales del siglo XX, la Gran Recesión de 2008, la pandemia de 2020, y ahora la guerra de Ucrania de 2022. Toda una sucesión de hitos estructurales…

–En esta edición de la «Estructura económica de España» se plantean los grandes problemas de presente y futuro para la economía española. ¿Cuáles destacaría?

–Me ha interesado mucho las transformaciones agrarias, dando al sector en España una gran potencia, con base en los regadíos y una industria complementaria portentosa. También la digitalización del país es un fenómeno considerable. Y lo mismo sucede con la ampliación del Estado de Bienestar, con la enseñanza gratuita, la sanidad pública, las pensiones, la dependencia, y tantas otras cosas de las que es garante la Constitución de 1978.

–Desde su perspectiva forjada en un profundo conocimiento y una larga experiencia, ¿qué propuestas ofrecería para afrontar estos retos que se nos presentan?

–Seguir en la senda de ensanchar el estado de bienestar, pero hacerlo con inteligencia, para que sea el origen de innovaciones y de cambios a mejor, aumentos de productividad, etc. En ese sentido, la cultura del esfuerzo personal debe seguir. No podremos vivir mejor si no atendemos de manera más adecuada nuestros problemas y los vamos resolviendo. Las experiencias de los últimos años son bastante miserables.

–Este histórico libro tiene más de mil páginas, es un libro de peso y, sin embargo, no resulta pesado, ¿cómo se consigue esto?

–Se han incluido numerosas citas bibliográficas que permiten dar entrada en el libro a otros autores con sus ideas. Y con la incorporación de Antonio Rueda Guglieri como coautor, creo que tenemos la garantía de la perpetuación del libro hacia el futuro. Ojalá en su momento lleguemos a la 35 o 40 edición en el año 2060, al cumplirse los cien años de la primera salida del libro. Yo no sé dónde estaré para esos tiempos, pero me gustaría verlo.

–Hay una pregunta que resulta una tentación ineludible, ¿por qué los políticos hacen tan poco caso a los que saben?

–Hacen mucho más caso de lo que se piensa. Yo podría hacer una lista de los políticos que me han consultado, casi siempre procurando que no se oficializara ninguno de esos encuentros. Y así de pasada, en cantidad de ocasiones me han opinado en favor o en contra de lo que yo decía en «Estructura Económica de España». Dos personas eran especialmente admiradoras del libro. Una, Alberto Ullastres, a quien llegué a proponer que hiciera un nuevo prólogo, aunque finalmente no fue posible porque nos dejó por aquel entonces. La segunda persona la tengo en mente, pero no diré su nombre por el momento.

–Profesor Tamames, ¿sería este el libro capaz de dar sentido a toda una trayectoria profesional?

–No es un tema de trayectoria profesional, como tú mismo sabes. Es una vocación por el país. Llevo a España hasta en la médula y naturalmente en las neuronas del cerebro, todo el día. Para mí el libro es una herencia que me gustaría seguir entregando periódicamente a los lectores, y que disfrutan, como se comprueba por su difusión.