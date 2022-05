Este es el principal error con el que puedes perder más de 400 euros en la declaración de la Renta

El periodo de la campaña de la Renta dio comienzo el pasado 6 de abril, por lo que cientos de miles de contribuyentes ya han saldado sus deudas fiscales con Hacienda. No obstante, para aquellos más rezagados, queda apenas un mes para que finalice a campaña, siendo el 30 de junio la fecha límite en la que todos los ciudadanos deberán haber rendido cuentas a la Administración.

No obstante, el presentar las declaraciones del IRPF y Patrimonio no es algo que se pueda tomar a la ligera, ya que en el caso de que no se revise detalladamente el borrador o se modifique en caso de ser necesario, esto puede dar lugar a errores y a su vez sanciones en forma de multas que deberán pagarse a la Agencia Tributaria.

El no comprobar dicho borrador es algo más común de lo esperado, ya que hasta un 32% de los usuarios acepta dicho documento sin revisarlo detenidamente, tal y como aseguran desde la plataforma de declaración de la renta de TaxDown.

En este sentido, desde esta plataforma han detectado un error en el borrador: las subvenciones recibidas por los contribuyentes se están duplicando. Por tanto, estos ciudadanos están tributando dos veces por la misma renta en algunas comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana; así como casos en Murcia y Castilla La Mancha, los cuáles se han dado en menor medida.

“El caso de Cataluña es especialmente relevante ya que todos los contribuyentes que estuvieron en un ERTE durante el año pasado y que recibieron una subvención adicional por parte de la Generalitat, están recibiendo doblemente esta subvención en su borrador y no están reparando en ella”, asegura TaxDown.

Sumado a esto, dicho error no solo está afectando a la duplicación de las subvenciones, sino que además esta equivocación puede impedir a los contribuyentes el aplicarse algunas deducciones autonómicas, ya que al no aparecer reflejadas, no se podrá pagar menos en la declaración de la Renta.

Es por ello que para comprobar si se han duplicado las subvenciones autonómicas en la declaración de la Renta o no, el contribuyente debe consultar el borrador, sobre todo el apartado de rendimientos del trabajo o en el de ganancias patrimoniales para asegurarnos de que no hay ningún error o en el caso de haberlo, poder subsanarlo.

Más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas

Asimismo, el problema de cometer este error es que no tan solo conlleva una consecuencia, sino que confirmar la propuesta de borrador de Hacienda sin revisarla hace que los españoles dejan de percibir más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas. Esta es la cuantía en términos generales que no se está percibiendo, por tanto, desde TaxDown aseguran que si los ciudadanos no tienen en cuentas las deducciones autonómicas que les corresponderían a la hora de presentar el IRPF, cada uno de los contribuyentes dejaría de percibir unos 430 euros de media por este detalle.