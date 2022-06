Estas son las titulaciones más demandadas por las empresas en España

Junio supone un mes decisivo para miles de alumnos en España, ya durante este periodo que se alargará hasta septiembre, estos se presentaran a las pruebas de acceso a la universidad con el objetivo de obtener la mayor calificación posible que les permita acceder a esa carrera soñada, una elección que será decisiva en su futuro laboral.

No obstante, no todo aquello con lo que uno sueña es siempre lo más recomendable, por lo que la decisión de elegir una titulación u otra no debe tomarse a la ligera, ya que se deben tener en cuenta factores como las salidas profesionales o incluso las perspectivas de futuro entre otros.

En este contexto, parece ser que la elección de las titulaciones y las ofertas de empleo no van de la mano, ya que uno de los principales problemas a los que se tiene que enfrentar el tejido empresarial español desde hace años es a la escasez de trabajadores cualificados, habiendo más de 100.000 vacantes sin cubrir pese a los 3 millones de parados.

Por tanto, conocer la empleabilidad que puede tener una titulación u otra es imprescindible para tomar esta decisión y no acabar desempleado en un futuro próximo. Es por ello que desde el portal de empleo Infoempleo junto con la empresa de selección de la firma Adecco, Spring Professional han elaborado “Informe Infoempleo Adecco 2021: Oferta y demanda de empleo en España”, en el que se ofrece un análisis de aquellas titulaciones que tienen mayores salidas profesionales.

La formación universitaria recupera su fuerza

En el año de la llegada del coronavirus, la formación universitaria perdió su posición dominante de la más demandada por las ofertas de empleo, quedando relegada por la Formación Profesional. Pese a que en 2021 estos títulos universitarios no han recuperado el liderato, esto si que han recuperado parte del terreno perdido, ya que una de cada tres ofertas de empleo en España están dirigidas a aquellas personas con titulación universitaria.

Asimismo, la pandemia ha condicionado la demanda de las titulaciones ya que por segundo año consecutivo, aquellas carreras de la rama de ciencias de la salud son las que más peso han ganado, convirtiéndose en las más demandadas, pasando de un 24,14% en 2020 hasta un 46,96% al año siguiente, prácticamente duplicando su peso. Por tanto, casi la mitad de las ofertas de empleo que se publicaron el año pasado en España buscaban profesionales del ámbito de la salud. No obstante, el comportamiento de la demanda ha sido desigual en este grupo, ya que mientras los médicos, enfermeros, psicólogos y fisioterapeutas han sido aquellos más beneficiados, titulaciones como Farmacia o Veterinaria han visto reducidas sus ofertas.

Tras esta rama, pese a que le siguen las titulaciones del ámbito social y jurídico, estas durante el último año han visto reducido notablemente su peso, ya que en 2020 las ofertas representaban el 41,68% mientras que al año siguiente estas reúnen el 28,92%.

Las ofertas de empleo de las titulaciones de la rama de ingeniería y arquitectura han caído más de ocho puntos, viendo agravada la tendencia a la baja que llevan viviendo desde 2020. Tanto es así, que en 2020, las ofertas representaban el 28,9%, frente al 20,58% de solicitudes que se registraron al año siguiente.

La rama de las ciencias también ha disminuido su peso en una bajada de casi un punto y medio, pasando de representar el 3,71% en 2020 a aglutinar el 2,26% en el último año.

Por último, el área de artes y humanidades es la que menos peso tiene respecto a las diferentes ramas de conocimiento previamente mencionadas, ya que tan solo una de cada 100 ofertas de empleo requieren de este tipo de titulación, las cuáles además han visto reducido este año en tres décimas su ya escaso peso en la oferta de empleo (1,27%), siguiendo con su tendencia a la baja.

Medicina y enfermería son las titulaciones más demandadas

Como ya se ha mencionado previamente, el ámbito de las ciencias de salud es el que más peso ha ganado, siendo Medicina la titulación con más salidas profesionales en nuestro país, ya que acaparan el 13,41% de las ofertas de empleo frente al 5,24% de 2020. Esta subida de ocho puntos porcentuales se debe a una mayor demanda por parte de las empresas e instituciones médicas de estos perfiles, así como por una escasez de profesionales en ciertas ramas de la Medicina en los últimos años.

Enfermería se mantiene en la segunda posición, afianzando el lugar del ranking que alcanzó en 2020 desde la séptima posición que ocupaba en 2019. Por tanto, su peso continúa en ascenso, pasando de un 6,85% en 2020 hasta un 12,42% al año siguiente, aumentando cinco puntos porcentuales.

La tercera posición la ocupa la titulación de Administración y Dirección de empresas, la cuál ha sido la carrera que más peso ha perdido, pasando del 11,26% al 5,36% en 2021, por lo que se ha reducido 5,9 puntos porcentuales.

El top-5 lo completan las titulaciones de Administración de empresas y Derecho, con un 5,2%, incrementando su presencia en la oferta de empleo 1,7 puntos porcentuales; y, bajando de la cuarta a la quinta posición, Ingeniería Industrial, con un 3,5% de la oferta para titulados universitarios.

Por detrás de ellas aparecen las titulaciones de Ingeniería Informática, con un 3,4% de las ofertas, Fisioterapia que duplica su demanda hasta el 2,42% y Comercio y Marketing con una oferta de empleo del 2,03%.

No obstante, en la otra cara de la moneda se situan las titulaciones de Podología, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural; y Derecho, ya que son las carreras con menos salidas profesionales, con un 0,55%, 0,57% y 0,59% respectivamente.