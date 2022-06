Esta es la forma de protegerte ante los inquilinos morosos

Cada vez la vida está más cara. Una inflación desbocada, una cesta de la compra con precios inimaginables y un coste de la energía que no ha parado de pulverizar un récord tras otro han sido factores determinantes han afectado a los bolsillos de los ciudadanos, los cuáles han visto reducido su poder adquisitivo. Por tanto, no es de extrañar que cada vez sean más las personas las que no puedan permitirse los mismos “lujos” que antes o incluso haya muchas de ellas que se encuentren en situación de impago.

Pese a que la cuota mensual del alquiler es lo último que dejan de pagar las familias cuando atraviesan dificultades económicas, hay circunstancias que hacen que los impagos del alquiler sean inevitables para poder salir a flote.

No obstante, esta no es la única razón por la que las personas dejan de pagar el alquiler, sino que hay inquilinos profesionales del impago y la morosidad. Estos arrendatarios conocen las leyes existentes para engañar a los propietarios, haciendo que estos se ven inmersos en problemas de impago o incluso desperfectos en la propia vivienda.

En este contexto existen algunas señales que pueden hacer dudar al arrendador y advertirle de que algo va mal con el inquilino. Por ejemplo, estas personas pueden ofrecer hasta cinco o seis meses de renta por adelantado para convencer a los propietarios al no presentar ningún tipo de documentación para acreditar sus ingresos; que haya incongruencias en los documentos aportados; o incluso que pida que los suministros de la vivienda sigan a nombre de los propietarios.

Cláusula antimorosidad

El portal inmobiliario de idealista cuenta con una cláusula antimorosidad en el contrato de alquiler en el que se indica al inquilino que este puede incluirse en el registro de morosos de la plataforma en caso de no pagar la cuota correspondiente.

En el caso de que el inquilino incurra en el impago de esta renta, el propietario podrá añadirlo en la base de datos de morosos de idealista, por lo que de esta forma será más complejo que continúen en situación de impago y engañando a más propietarios.

Para añadir a esta persona en la base, se necesitará un comprobante del envío del requerimiento de pago de idealista, así como el DNI o NIF del propietario de la casa y el contrato de alquiler. En el caso de una agencia inmobiliaria, esta deberá tener el documento que la autorice a actuar en nombre del arrendador de la vivienda que gestionas.

Por tanto, esta cláusula está disponible tanto para arrendadores particulares como para las agencias inmobiliarias. En el caso del particular, este puede crear su contrato de alquiler en la plataforma, ya que de esta manera ya viene la cláusula incluida y además este proceso es gratuito en base a la ley actual y se puede firmar a través de un dispositivo móvil o en papel, pero sin necesidad de DNI electrónico.

En lo que respecta a la agencia inmobiliaria, desde el portal recomiendan que se añada esta cláusula al contrato de alquiler de vivienda para evitar a los inquilinos morosos recurrentes. Esto se podrá hacer primero comprando que el contrato es válido legalmente y además estas agencias podrán descargase el modelo de idealista que ya cuenta con una cláusula.