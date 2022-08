¿Qué está pasando con la almendra? Algo muy raro para hacer caer el precio

Estamos en un año que se puede calificar de muy raro desde el punto de vista agrícola y ganadero. A un lado está la climatología y, al otro, las consecuencias de la guerra en Ucrania con distorsiones en los mercados de diversos productos y con subidas importantes de los costes de producción, especialmente los energéticos y los fertilizantes. En el caso de los almendros, hay que tener en cuenta que se vieron afectados por las heladas de la primavera y, después, por la sequía y las altas temperaturas. El resultado final es un importante recorte en las previsiones de cosecha, que ha comenzado a recogerse ya.

Con estos datos en la mano, la lógica indicaba que deberían subir los precios. Y sin embargo, no está siendo así, sino que el mercado está paralizado, no se realizan operaciones y en muchas lonjas no se fijan cotizaciones, justo en unos momentos claves. Desde la COAG han denunciado prácticas especulativas en las compras de almendras y dicen que en California, principal productor mundial, se han reducido las previsiones de cosecha respecto al año anterior en un 11% y en España en casi un 30%.

«A pesar de la falta de oferta no se están produciendo operaciones de compraventa en lo que parece una situación orquestada para provocar una caída injustificada de los precios en origen», señalan desde la citada organización agraria. La verdad es que, planteado así, la situación no deja de ser un tanto rara. Y, ya que estamos con la almendra, conviene destacar que este sector ha conocido una importante expansión en España durante los últimos años. Han aumentado mucho las plantaciones en intensivo y superintensivo.

Otro tanto ha sucedido con las de olivo. Una parte de ellas, tanto de un sector como del otro, no han entrado en producción todavía y pueden que algunas no lleguen a hacerlo, porque se han visto muy afectadas por la sequía y las elevadas temperaturas. Vamos, que las plantas acumulan estrés por estos hechos. Va a ser el momento de comprobar si «las bondades» que han vendido empresas que suministran los nuevos plantones, como Agromillora, son verdad o no.