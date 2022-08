Estos son los dos problemas más comunes con los que se puede topar al alquilar un coche y cómo evitarlos

Alquilar un coche durante las vacaciones es una alternativa cómoda tanto para quien carece de vehículo propio como para moverse libremente en su destino vacacional si el transporte público no se lo permite. Sin embargo, esta alternativa para desplazarse también tiene inconvenientes, entre ellos sus altos precios y cargos sorpresa por servicios no contratados. En los últimos dos meses y medio, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido 149 consultas y reclamaciones, siendo los dos problemas más frecuentes la falta de información básica en el contrato y los cobros abusivos por presuntas anomalías en el momento de la devolución. Ante la considerable cifra de abusos detectados, la OCU explica cómo protegerse contra ellos.

El principal problema que ha detectado la OCU es que el contrato no siempre incluye una información básica, con las distintas cláusulas y excepciones. De hecho, a veces son datos que solo se ofrecen en la página web de la compañía. Por eso, antes de firmar nada, la OCU recomienda comprobar que el contrato cita expresamente el alcance de la cobertura del seguro, con sus exclusiones y franquicias, además del precio de la fianza, la identificación de los conductores, la duración del contrato, la forma de pago y los detalles sobre la recogida y devolución del coche.

El segundo problema más frecuente frecuente son los cobros posteriores por presuntos daños o defectos no detectados en el momento de la devolución del vehículo. Para prevenir este tipo de cobros inesperados, la OCU aconseja revisar con detalle el coche para verificar el estado en el que lo entregan (carrocería, luces, ruedas, tapicería) y hacer constar, por escrito y con fotografías, cualquier anomalía a la compañía antes de abandonar la oficina de alquiler.

Además, cuando se devuelva el vehículo, es recomendable acompañar al empleado durante la revisión del estado. Si no hay daños en el vehículo y si el depósito de gasolina está lleno, no le deben cargar el importe de la fianza. No son raros los cargos por el servicio de repostaje de gasolina, de más de 30 euros, adicionales al propio coste de combustible. O los cargos adicionales por la limpieza. Ambos son costes improcedentes si no estaban incluidos expresamente en las condiciones del contrato.

Reclamar ante conflicto

En cualquier caso, antes de contratar nada, la OCU recomienda comparar precios entre distintas compañías y solicitar el precontrato de alquiler para ver las condiciones de cada una. Debe conservarse siempre toda la documentación relativa al alquiler, justificantes de pago y partes de daños. Si se contrata por teléfono, es conveniente que se solicite confirmación por escrito y, si es por Internet, imprímala. En caso de conflicto y ante una falta de acuerdo con la compañía, el afectado puede recurrir a la vía judicial sin necesidad de abogado ni procurador hasta un importe máximo de 2.000 euros.