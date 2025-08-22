Panasonic comienza la producción de baterías en la planta construida por ACS en Kansas

Panasonic ha arrancado la producción en su nueva fábrica de baterías cilíndricas de iones de litio para vehículos eléctricos ubicada en De Soto, a las afueras de Kansas City (Estados Unidos).

La planta, construida por Turner, filial del Grupo ACS; y Yates, es una de las más grandes de Norteamérica y está previsto que alcance una capacidad de producción anual de aproximadamente 32 GWh en el futuro.

Levantada en un terreno de aproximadamente 121 hectáreas (el tamaño de más de 225 campos de fútbol americano), la factoría ha contado con un presupuesto de 4.000 millones de dólares para su ejecución y es la segunda con la que cuenta la compañía japonesa en la región tras la inauguración en 2017 de otra en Nevada.

Con la introducción de líneas de producción que ahorran mano de obra, se espera que la fábrica de Kansas alcance una productividad aproximadamente un 20% superior a la de la fábrica de Nevada, que emplea a más de 4.000 personas y ha entregado más de 11 000 millones de celdas hasta la fecha.

Se espera que la fábrica genere hasta 4.000 empleos directos y aproximadamente 8000 empleos en total, incluyendo aquellos en proveedores e industrias afines.

Turner se adjudicó el proyecto de Panasonic en marzo de 2023. Estados Unidos es ya el principal mercado de ACS.