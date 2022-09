La rebaja del IVA del gas ahorrará apenas 8 euros al mes por hogar

Desde el próximo 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, el IVA del recibo del gas será del 5%, frente al 21% actual. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno, que hizo suya una medida que la oposición lleva meses reclamando. Trata de amortiguar así el socavón que la crisis energética ha provocado en las finanzas de los hogares españoles, que ven como las facturas y los precios no dejan de subir, mientras sus ingresos no lo hacen, ni mucho menos, en la misma medida. Además, Pedro Sánchez aseguró que está abierto a poder extender esta rebaja al año 2023 «mientras dure esta situación tan difícil».

En cualquier caso, no parece ser que el ahorro vaya a ser nada del otro mundo para las familias españolas. El Estado dejará de ingresar unos 190 millones de euros entre octubre y diciembre de este año por la citada rebaja del IVA del gas del 21% al 5%, según avanzó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Fuentes de Sedigas, la patronal española de empresas gasistas, señalaron a este diario que la medida beneficiará a 7,8 millones de hogares, que ahorrarán un 13% en su factura de aquí a final de año. En dinero contante y sonante, esos 190 millones de euros divididos entre los 7,8 millones de usuarios domésticos dan como resultado un ahorro medio de 24 euros por familia en tres meses. Es decir, una media de 8 euros mensuales de ahorro por hogar.

A modo de ejemplo, la factura media de la luz ha subido 65 euros al mes en los últimos 12 meses, desde los 93 euros de agosto de 2021 a los 158 de este año. En el caso de las hipotecas, la subida del euribor dispara de momento el coste de un préstamo medio a tipo variable en 200 euros al mes.

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha hecho cálculos del efecto de la rebaja en el IVA del gas natural, con resultados muy similares: estima que supondrá un ahorro en la factura de entre cinco y nueve euros. En concreto, un usuario con un consumo mensual de 400 kilovatios hora (kWh) –de la TUR1, necesaria para una casa con agua caliente por gas–, pasará de pagar 35,92 euros a abonar 31,17, suponiendo además que se mantuvieran las tarifas vigentes desde julio y que tienen que revisarse a finales de septiembre. Para un perfil de consumo de 800 kWh/mes –de la TUR 2 que responde a hogares con consumo de agua caliente y calefacción por gas natural–, la factura pasaría de 67,76 euros a 58,80 euros.

Desde las empresas gasistas señalan que se trata de una medida que el sector venía reclamando desde septiembre del año pasado, para dar a estos consumidores energéticos un tratamiento similar al que recibían los hogares en sus facturas eléctricas (primero rebaja del 21% al 10% en junio de 2021 y luego al 5% desde el pasado mes de julio).

Sedigas apunta a otra medida que podría adoptarse para reducir todavía más la factura para los consumidores gasistas: la reducción del impuesto especial (dando un tratamiento así también similar a la factura eléctrica). Podría pasarse de 0,65 €/Gj (0,00234 €/kWh) a un mínimo de 0,30 €/Gj (0,00108 €/kWh). En conjunto, podría suponer una rebaja de un 15% en el total de esa factura media.

El Gobierno dijo “no” 24 horas antes

El anuncio del presidente supone un giro de 180 grados respecto a la postura que había mantenido hasta ahora el Gobierno socialcomunista, rechazando esta medida. De hecho, la rebaja del IVA al gas fue descartada por la portavoz del Ejecutivo, Pilar Rodríguez, tan solo 24 horas antes de ser anunciada por Sánchez. «A aquellos que hacen este tipo de propuestas les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad es que el chantaje de Putin no sea efectivo y que consigamos reducir el consumo energético y sobre eso no he escuchado ninguna propuesta», dijo el miércoles la ministra portavoz en Vigo, al ser preguntada por la propuesta del PP para bajar el IVA del gas.