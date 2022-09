Esto es la información que no debe incluir en su currículum

El “curriculum vitae” es una parte fundamental en cualquier proceso de selección, ya que es la primera impresión que recibe el empleador de la persona que opta a ese puesto de trabajo. Por tanto, la correcta elaboración de esta carta de vida laboral es un factor clave para terminar con el empleo soñado y que el reclutador no te descarte de este proceso de selección. Dado que redactar un buen CV no siempre es tarea fácil, desde la compañía de recursos humanos Adecco explican qué errores no deben cometerse o que información es mejor que se quede fuera de dicho documento.

Toda la experiencia no es igual de importante : La experiencia laboral de algunas personas puede ser bastante extensa, sin embargo, no todo lo que hayan hecho hasta el momento es necesario incluirlo en el currículum, ya que puede no interesar a los reclutadores. En el caso de que se opte a un puesto de periodista, no es importante incluir si se ha trabajado en un bar, aunque si se cuenta con unas prácticas en un medio de comunicación, esto si será necesario destacarlo.

No incluir estado civil : A los reclutadores tan solo les interesa el ámbito profesional, es decir, saber las habilidades y aptitudes del solicitante de empleo para el puesto en concreto, por lo que la vida sentimental debe quedar fuera de este curriculum.

Poner la edad no es obligatorio : Tanto las personas jóvenes como los mayores de 45 años lo tienen más complicado para acceder al mercado laboral, por lo que si no se quiere ser desacatado del proceso de selección por edad, no es necesario indicarla. Asimismo, desde Adecco explican que es “ilegal” que la empresa solicite desvelar este tipo de información, al igual que la foto de perfil, ya que el solicitante de empleo no debe ser valorado por su aspecto o edad, sino por su experiencia, formación y capacidades.

No cuentes mentiras : Inflar la formación y experiencia no es lo más recomendable, ya que la empresa estará esperando algo de ti que no es real. Por tanto, ser sincero es más eficaz, ya que la persona mostrara al reclutador que no tiene problemas al reconocer las limitaciones y en seguir aprendiendo.

No redactar en primera persona : Al realizar un curriculum se debe usar un tono impersonal e indirecto porque resulta más profesional.

No incluir un correo electrónico personal : En esta carta de vida laboral es necesario incluir un email que sea serio y profesional, no aquel correo que utilices para hablar con tus conocidos o amigos.

No incluir obviedades : A la hora de incluir el número de teléfono, no es necesario incluir el texto “teléfono de contacto” antes del número en sí, ya que todo el mundo sabe a que hace referencia este número de nueve cifras.

Dejar fuera las redes sociales no profesionales : La presencia en redes sociales a la hora de buscar trabajo es fundamental, por lo que aquellas que sean profesionales deberán incluirse en el currículum, dejando fuera aquellas que no sean relevantes en el ámbito empresarial.