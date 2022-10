La DGT avisa: debes devolver el carné de conducir en estos casos

Perder o que te roben la cartera es todo un incordio, no solo por el coste económico que puede conllevar, sino por todos los trámites que implica: la cancelación de las tarjetas y la solicitud de duplicados del DNI y del permiso de conducir. En cuanto al carné de conducir, todos aquellos conductores que se vean obligados a pedir una copia deben saber que la Dirección General de Tráfico (DGT) les obligará a devolver el original en caso de encontrar el documento perdido o robado.

El Reglamento General de Conductores establece en su artículo 11 que “el titular de un permiso o licencia de conducción al que se le hubiera expedido duplicado por sustracción o extravío deberá devolver el original de este, cuando lo encuentre, a la Jefatura Provincial de Tráfico que lo hubiere expedido”. Y añade lo siguiente: “La posesión del permiso o licencia original y de un duplicado de estos dará lugar a la recogida inmediata del original para su remisión a la Jefatura Provincial de Tráfico”. Además, “de resultar falsa la causa alegada para obtener el duplicado, dará cuenta del hecho a la autoridad judicial por si pudiera ser determinante de responsabilidad penal”.

El duplicado o copia del permiso de conducir se puede solicitar por robo, extravío o deterioro, pero también si ha habido algún cambio en los datos personales. El Reglamento General de Conductores recoge en su artículo 10 la obligación de notificar a la DGT los cambios de domicilio u otros datos personales: “Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción, así como la del domicilio de su titular, deberá ser comunicada por este dentro del plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, a la Jefatura Provincial de Tráfico”. De no hacerlo, el conductor se expone a sanciones, ya que las posibles multas no le llegarán si los datos de su domicilio no son correctos, lo que podrá aumentar su cuantía y además no podrá beneficiarse de la bonificación por pronto pago.

Condiciones para solicitar un duplicado del carné de conducir

A la hora de solicitar su duplicado debe tener cuenta que:

En el momento de realizar el trámite del duplicado, su permiso debe estar en vigor , en caso contrario se debe solicitar una renovación del permiso.

El duplicado del permiso de conducir supone la expedición de un nuevo documento, pero no varía las fechas de validez del permiso original.

Se considera un cambio cambios en tus datos personales el cambio de nombre a la lengua cooficial de la comunidad autónoma o por razón de sexo.

Para obtener un duplicado de su permiso de conducir simplemente debe solicitarlo a la DGT, de forma telemática, por teléfono o de forma presencial. En el momento de realizar el trámite del duplicado le entregarán un permiso provisional con el que podrá circular por el país hasta que te le entreguen el definitivo. En aproximadamente mes y medio recibirá su permiso en su domicilio sin que tenga que realizar ningún otro trámite. El coste de realizar un duplicado del permiso de conducir asciende a 20,81 euros. No obstante, el trámite es gratuito cuando se realiza por cambio de nombre.