Registro de la Propiedad: así es como puede registrar su vivienda paso a paso

Antes de tomar la decisión de comprar una casa, es necesario que el futuro propietario tenga en cuenta todos los trámites, documentación necesaria e incluso los gastos que conlleva esta operación para no equivocarse y optimizar el proceso, ya que supone una de las inversiones más importantes en la vida de la mayoría de ciudadanos. No obstante, si finalmente se toma la decisión de adquirir la vivienda y se firma la escritura de compraventa, el comprador debe saber que los trámites no se acaban en este momento, sino que habrá que realizar unas gestiones posteriores como puede ser el pago de impuestos o la inscripción de la casa en el Registro de la Propiedad.

El Registro de la Propiedad es la institución pública dependiente del Ministerio de Justicia en la que se lleva a cabo la inscripción de los inmuebles que se construyen en España para que quede constancia de quién es su propietario -permitiendo así garantizar jurídicamente su titularidad-, los derechos que recaen sobre el inmueble así como las cargas.

¿Cómo puedo inscribir mi casa en el Registro de la Propiedad?

Pese a que este trámite garantiza una mayor seguridad a la hora de llevar a cabo las operaciones inmobiliarias, acudir al Registro de la Propiedad para dar constancia de una vivienda es voluntario. Por tanto, si finalmente una persona se anima a dar el paso de realizar esta inscripción, estos son los pasos que deber seguir para hacerlo:

Reunir toda la documentación necesaria : Para realizar esta operación se deberá contar con una copia autorizada ante notario de la escritura pública de la compraventa; un justificante de liquidación de los impuestos correspondientes; la acreditación de la comunicación de la transmisión al Ayuntamiento correspondiente; y el último recibo del IBI.

Acudir a la Oficina Registral : Tras reunir todos los documentos previamente mencionados, el segundo paso es dirigirse a la Oficina Registral que se encuentre en la localidad a la que pertenece la vivienda adquirida y formalizar así la inscripción. En el Registro de la Propiedad se analizará toda la documentación y en un plazo máximo de quince días hábiles se otorgará al comprador el derecho de la propiedad.

¿Cuál es el coste de este trámite?

Realizar este trámite tendrá un precio que variará dependiendo del valor de la propiedad, por lo que cuánto más valor registral tenga su propiedad, se tendrá que desembolsar una cuantía mayor que podrá ir desde los 24 hasta los 2.000 euros.

24,04 euros por un valor menor de 6.010,12 euros.

1,75 euros adicionales por cada 1.000 euros para los valores comprendidos entre 6.010,13€ y 30.050,61€.

1,25 euros más por cada 1.000 euros para el tramo de 30.050,62€ - 60.101,21€.

0,75 euros añadidos por cada 1.000 euros a partir de 60.101,22€ y hasta 150.253,03€.

0,30 euros más por cada 1.000 euros para los valores comprendidos entre 150.253,04€ y 601.012,10€.

0,20 euros adicionales por cada 1.000 euros a partir de 601.012,10€, con un límite de 2.181,67€.

Por tanto, si una persona adquiere una vivienda por un valor de 295.000 euros, el inscribirla en el Registro de la Propiedad costará unos 260 euros aproximadamente.

¿Por qué debo inscribir una vivienda en el Registro de la Propiedad?