Bankinter no remunerará los depósitos pero ayudará a los hipotecados con problemas de pago

Bankinter no tiene miedo a una posible recesión económica. Así lo ha puesto de manifiesta su consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, durante la presentación de los resultados del tercer trimestre -que ha registrado un beneficio neto de 430,1 millones de euros, un 21,2% más que en el mismo periodo del año pasado-, en la que ha asegurado que el banco cuenta con provisiones “más que de sobra” para afrontar cualquier deterioro económico gracias al exceso de dotaciones extraordinarias acumuladas desde la pandemia -por un importe superior a los 100 millones de euros-.

Con un ratio de morosidad situado en el 2,1%, inferior a la de anteriores trimestres y 30 puntos básicos por debajo de la de hace un año, la entidad está en disposición de ayudar a sus clientes con problema para que puedan pagar sus hipotecas ante la subida del euríbor y una “inflación galopante”. Dancausa ha defendido que ahora “es momento de echar una mano y así lo vamos a hacer”. Se sumaría así a la propuesta lanzada desde el Gobierno de Asuntos Económicos -que se sigue negociando pero no está cerrada- para extender el plazo de las hipotecas que se encareciesen más de un 30% por la subida del Euríbor a aquellas familias vulnerables con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem).

Dancausa ha defendido su implicación con ese objetivo, aunque ha explicado que sus previsiones no ven un problema muy grave para su entidad, ya que el “cliente tipo de Bankinter cuenta con un nivel económico medio-alto” y, por tanto, “tiene mayor capacidad de ahorro para afrontar ciclos económicos difíciles”. Pero, en el caso de que se presenten clientes con dificultades para afrontar el pago de su hipoteca por la subida del Euríbor y la inflación, “el banco por supuesto que les ayudará”.

Eso sí, ha reclamado al Gobierno que ponga ya en marcha reformas estructurales y “liberalizadoras” que consigan aumentar el potencial de crecimiento de la economía y el empleo, además de un ajuste a la baja del gasto productivo porque “aumentar el gasto no parece ser la mejor receta” para salir de la crisis, como tampoco lo es subir los impuestos.

En este sentido ha cargado contra el nuevo impuesto sobre los beneficios de la banca, que ha calificado de especialmente injusto en el caso de Bankinter. “Dicen que tenemos que pagar el rescate que hicieron a la banca en la crisis de 2008, pero es que nosotros no hemos pedido nunca una ayuda, al contrario hemos contribuido al rescate. No entiendo el sentido del nuevo impuesto a la banca”. Dancausa ha recordado en que el gravamen le parece “injusto, arbitrario, discriminatorio y confiscatorio”, además de no estar justificado. Dancausa no descarta tomar medidas ante los tribunales si se ven “menoscabados los intereses de sus accionistas”.

La consejera delegada ha vaticinado que Bankinter cerrará “un buen ejercicio 2022″ al no identificar ningún patrón de cambio de comportamiento en ninguno de los segmentos del grupo, ya que ni siquiera la morosidad refleja la incertidumbre económica. Por ello, ha descartado cambiar la política de dividendos, vender su negocio de pagos o remunerar los depósitos, pese a la subida de tipos. “No tenemos planes para remunerar de momento los depósitos. Ahora mismo tenemos la cuenta nómina”.