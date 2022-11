¿Qué son los chiringuitos financieros? Estas son las formas de reconocerlos

La situación económica actual del país está protagonizada por una inflación todavía a niveles elevados, una cesta de la compra cada vez más cara e incluso una subida de los tipos de interés. Estos son solo algunos de los múltiples factores que están teniendo un gran impacto negativo en los bolsillos de los ciudadanos, haciendo que su poder adquisitivo se vea mermado y que cada vez sea más complicado no acabar el mes en números rojos. Por tanto, no es de extrañar que las personas vean las inversiones como una solución ante esta problemática, ya que les pueden ayudarles a generar ganancias e incluso ahorros. No obstante, los ciudadanos deben de tener cuidado y establecer una serie de precauciones antes de tomar esta decisión, ya que esto puede ser una oportunidad para los estafadores de timar a aquellos más ingenuos.

Los “chiringuitos” financieros son aquellas “entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar registradas en la autoridad supervisora correspondiente”, tal y como lo define la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el caso de España, la autoridad correspondiente es el CNMV, por tanto, solo aquellas empresas registradas que hayan obtenido una autorización podrán operar en el mercado, quedando excluidas este tipo de entidades.

El principal problema de invertir en estas entidades es que conlleva elevados riesgos de capital, dado que estas operan al margen de los controles de los organismos supervisiones. “En la mayoría de los casos, la aparente prestación de tales servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas, con la promesa de que lograrán una alta rentabilidad con la inversión de sus ahorros. Aunque, a veces, se puedan recibir resultados positivos durante los primeros meses, luego la empresa desaparece y no devuelve el dinero a sus clientes”, explican desde la CNMV.

Consejos de la Policía Nacional para identificar estas entidades

Tal es la problemática de estos “chiringuitos” financieros, que desde el blog Finanzas Para Todos de la CNMV han elaborado junto con la Policía Nacional un vídeo en el que explican cómo identificar estas entidades y así poder proteger nuestras inversiones.

Antes de invertir, debemos asegurarnos que la empresa está autorizada para ofrecer servicios de inversión. Desde la unidad de la @policia que lucha contra delitos económicos, nos dan las claves para evitar los chiringuitos financieros#EducacionFinancierahttps://t.co/tc95RUQk6Z — finanzasparatodos.es (@finanzaspartods) November 2, 2022

Lo primero que se debe hacer antes de embarcarse en una inversión es cerciorarse de que la empresa se encuentra registrada en la CNMV, por lo que está “autorizada y registrada” para prestar dichos servicios de inversión o asesoramiento. En el caso de que al consultar la página web, nos encontramos una advertencia de la CNMV, esto ya nos debe hacer saltar las alarmas, ya que supone un “indicio para que se pueda tratar de un chiringuito financiero”, tal y como explica Miguel Ángel Sánchez, Inspector jefe de Fraude Financiero de la UDEF.

Otro de los elementos característicos, es que suele haber bastante insistencia por parte de estas entidades cuando intentan atraer a nuevos inversores. “Cuando contactan con una persona, insisten en que invierta en productos muy complejos, que apenas ellos entienden, hasta que consiguen que esa persona invierta”, indica Sánchez.

Asimismo, para captar la atención de los potenciales inversores, uno de los anzuelos que utilizan estos “chiringuitos” financieros son “bajas comisiones y muy altas rentabilidades”. “Cuando este tipo de empresas de inversión no autorizadas ofrecen altas rentabilidades, ya hay que desconfiar”, concluye el agente.