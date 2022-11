Alerta de la Policía Nacional: este es el delito del que puede ser víctima a través de Bizum

Pagar a través de Bizum es una opción que eligen cada vez con más frecuencia los ciudadanos españoles. Así, más de 22 millones de usuarios utilizan esta plataforma para realizar sus compras online, saldar las deudas existentes con amigos enviando dinero en apenas diez segundos o incluso hacer donaciones a una ONG.

Tal es la popularidad de esta aplicación, que los ciberdelincuentes no dudan ni un segundo en utilizarla para engañar a aquellos más ingenuos y hacerse así con su dinero, sobre todo en fechas señaladas como en el conocido “Black Friday” en el que caer en las trampas de estos estafadores es relativamente sencillo.

Estamos en nuestro teléfono cuando de repente nos llega una notificación de solicitud de recepción de dinero de una persona anónima a través de la aplicación de Bizum. Sin embargo, no prestamos la suficiente atención a este mensaje y lo aceptamos, sin saber lo que esto significa. La recepción y solicitud de recepción de dinero no es lo mismo, ya que esto segundo significa que se está pidiendo esa cantidad de dinero a otro usuario de la aplicación y no se recibe nada.

“Ten en cuenta que para recibir dinero nunca te van a pedir aprobación, pero sí para enviarlo. Así que, si te llega una notificación de solicitud siempre y antes de confirmar la operación, debes comprobar que todo es correcto”, aseguran desde la plataforma de Bizum.

¿Cómo saber que se trata de una solicitud?

En primer lugar, la persona recibirá una notificación en la que se indica: “Has recibido una solicitud”. Asimismo, en el texto del mensaje, desde Bizum explican que se especificará que se está realizando un pago: “Pablo, ¿quieres pagarle 10.00 EUR a Manuel A. E. por regalo cumple Luis? Entra en tu app para aceptar o rechazar”.

Ante esta solicitud, el receptor del mensaje deberá comprobar que es correcto y que realmente es un pago que se tiene pendiente. En este caso se aceptará la solicitud, confirmando la operación a través de la aplicación de nuestra entidad bancaria, aunque si este usen error, se deberá rechazar, por lo que no se realizará el envío, caducando dicha solicitud a los siete días.

Alerta Policía Nacional

Ante esta problemática cada vez más frecuente, la Policía Nacional junto con Fundación Legálitas han alertado a través de las redes sociales que no es lo mismo la recepción que la solicitud de recepción de dinero y que en caso de que se dude de la procedencia de esta solicitud, esta debe cancelarse.

“Informe de tus derechos, y si eres víctima o testigo de un delito acude a la Policía Nacional”, han concluido en un vídeo para concienciar a los ciudadanos.

En #bizum RECEPCIÓN de dinero no es lo mismo que SOLICITUD de recepción de dinero 💸



Si dudas 👉 cancela



Y si eres víctima o testigo de un delito 👉 denúncialo#SiNoEsSeguroNoEsComercio@LegalitasFunda pic.twitter.com/L217FB9ns8 — Policía Nacional (@policia) November 19, 2022

Asimismo, desde la propia plataforma advierten a sus usuarios lo siguiente para evitar ser estafado: “Si tienes sospechas y crees que estás siendo víctima de una estafa debes denegar la solicitud dentro de la aplicación de tu banco”.