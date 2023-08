El 70% de los trabajadores cree que le pagan poco

El trabajo dignifica o eso dicen. Sin embargo, la carga excesiva de trabajo, el estrés laboral o un salario insuficiente pueden ser factores determinantes que le hagan a una persona pensarse dos veces si realmente vale la pena o no mantener su puesto.

El sueldo medio de los españoles ha ido aumentando en los últimos años, situándose en el más alto de la historia, sin embargo, la inflación se ha ido comiendo los incrementos salariales, por lo que los españoles ganan menos que cuando la crisis financiera. Por tanto, no es de extrañar que los trabajadores no se sientan satisfechos con su sueldo. Y es que el 69,89% de los trabajadores cree que su trabajo no está suficientemente remunerado, mientras que el resto está contento con su salario (28,39%) o considera que es demasiado elevado para el trabajo que realiza (1,72%), según datos del informe 'Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España' de Infoempleo y Grupo Adecco. En lo que respecta al tipo de remuneración flexible, a un 47,24% les gustaría que su empresa ofreciese un seguro médico, un plan de pensiones (35,41%) o dietas y desplazamientos (32,90%).

Asimismo, el salario también es un aspecto clave para los desempleados, ya que el 43,32% de ellos, pese a su situación actual, podría rechazar una oferta laboral si tuviese una remuneración insuficiente. Otras de las razones para rechazar una oferta laboral sería un cambio de residencia (28,13%), el tipo de contrato ofrecido (28,01%) o la duración de la jornada (26,51%). En cuanto a la remuneración flexible que desearían, la más valorada es contar con seguro médico privado (43,95%), seguida por las dietas y desplazamientos (36,25%) y la formación externa (27,51%).

¿Los trabajadores están contentos con su trabajo actual?

A pesar del salario insuficiente, el 27,10% de los trabajadores está contento con su trabajo actual y aunque un 19,57% de ellos está bien, busca otro puesto, ya que las condiciones no son las deseadas. En la otra cara de la moneda se sitúan aquellos trabajadores que quieren dejar su actual empleo al no estar contentos (16,49%) y los que quieren buscarlo dentro de un tiempo (14,19%).

Pero, ¿cuáles son las razones que llevan a una persona a querer cambiar de trabajo? El 45,38% de los trabajadores quieren hacer este cambio para conciliar la vida profesional y personal, así como para buscar oportunidades de desarrollo profesional (34,12%) o un mejor ambiente de trabajo (30,90%). Asimismo, tener un mal jefe es motivo suficiente para que ocho de cada diez trabajadores deje su trabajo.

En lo que respecta a los puntos positivos a la hora de elegir un nuevo trabajo, casi tres de cada diez trabajadores valora el horario o tipo de jornada que tenga, el 24,87% prima contar con salario fijo y el 23,08% quiere disponer de un contrato indefinido. Otras opciones menos valoradas son la ubicación de la empresa (15,34%), el descontento con el trabajo actual (10,68%) o las medidas de flexibilidad y opciones de teletrabajo que la empresa ofrezca (10,61%).

El 95% de los desempleados busca empleo activamente

El 95,26% de los desempleados continúa de forma activa en su búsqueda de empleo e incluso la mitad de ellos le dedica tiempo a esta actividad varias veces al día. Además, un 75,57% dice no haber rechazado nunca una oferta de empleo, mientras que solo cuatro de cada diez asegura que solo de vez en cuando recibe ofertas que se ajustan a su perfil.

No obstante, hay algunos que han tirado la toalla, ya que consideran que no encontrarán nada (21,93%), por que están estudiando (20,18%) o porque se están preparando una oposición (18,42%).

Esto no es de extrañar, ya que uno de cada ocho desempleados cree que ampliar sus estudios puede aumentar las posibilidades de encontrar trabajo. Por tanto, durante el tiempo que llevan en paro, el 68,91% de ellos ha realizado algún tipo de formación y cuatro de cada diez cree que la Formación Profesional y los ciclos más cortos resultan más interesantes para su capacitación que la formación universitaria.

Al igual que para los trabajadores con empleo, para los desempleados, lograr un equilibrio entre la vida profesional y personal es la razón que pesa más para decidirse por un nuevo empleo (32,25%), junto a las oportunidades de desarrollo profesional (26,51%). No obstante, un 23,14% confiesa que, en la situación en la que encuentran, aceptarían cualquier oportunidad.