Estas son las señales que le deben alertar de que es hora de dejar su trabajo

Seguro que no es la primera vez que escuchas que el trabajo dignifica a las personas, sin embargo, son muchos los que están deseando dejar su puesto para poder disfrutar de la vida haciendo lo que realmente desean. Estar en la oficina ocho horas diarias de lunes a viernes no es un trago fácil para algunos empleados, ya que el estrés, la carga excesiva de trabajo o incluso la tensión laboral pueden ser factores determinantes que le hagan pensarse un par de veces si realmente vale la pena mantener o no su trabajo. Por tanto, desde el blog de Adecco establecen cuatro señales que pueden arrojar luz sobre este asunto para saber con certeza que es momento de abandonar nuestro puesto.

1. Falta de crecimiento en la empresa

Crecer en una empresa puede tomar diferentes formas como que te ofrezcan una promoción, nuevos proyectos o incluso una bonita oficina. No obstante, este crecimiento se detiene cuando el trabajo ya no trae asociadas oportunidades de ganar experiencia. En el caso de que se hayan explorado diferentes caminos para crecer y se hayan expresado nuestras necesidades, y aún así no se obtiene lo deseado, es momento de dejar su trabajo.

2. No se puede aprender

Poder adquirir nuevas habilidades o conocimientos en el puesto de trabajo es un factor muy valorado por muchos trabajadores. Tal es la importancia de esta elemento que algunas empresas ayudan a sus empleados a acceder a cursos de desarrollo profesional o incluso ofrecen oportunidades de aprender internamente. Sin embargo, si no es posible encontrar la educación en tu área laboral, esto puede ser otra alerta para empezar a buscar un nuevo trabajo.

3. No hay buena cultura empresarial

La buena cultura empresarial supone un valor fundamental para muchos empleados, ya que para algunos, este atractivo hace referencia a la transparencia en el lugar de trabajo y el equilibrio entre vida laboral y personal; mientras que para otros pueden ser los eventos sociales. En el caso de que se hable mal de la empresa en la que se trabaja o no se compartan los mismos valores, esto puede ser una señal clara de que es hora de dejar el puesto de trabajo

4. Alta rotación

Que exista una puerta giratoria de empleados que renuncian no es buena señal, ya que esto puede indicar que hay problemas sistemáticos dentro de la empresa o que la gente no está contenta por algo en concreto. Por tanto, antes de tomar la decisión de también abandonar el barco, es importante que se sepan las razones por las que las personas están dejando su puesto, ya sea por un mal salario, largas horas laborales o incluso una cultura tóxica, entre otros factores.

A pesar de que las cuestiones previamente mencionadas pueden ser señales claras de alerta para abandonar el puesto de trabajo, existen otros elementos que pueden frustrarnos en nuestro día a día, pero que no son necesariamente razones suficientes para poner un punto final en nuestro empleo.

No amar el trabajo o a los compañeros a cada momento del día es algo normal que le pasa a mucha gente, sin embargo, si un trabajador se encuentra satisfecho la mayoría de los días en su puesto y positivo respecto al equipo, valdrá la pena mantener el puesto.

Asimismo, sentirse agotado o cansado en el puesto de trabajo también puede ocurrir, aunque antes de tirar la toalla, es importante intentar resolver dicho sentimiento estableciendo nuevos límites con la empresa para que aporten una mayor flexibilidad, servicios de salud mental o incluso una conciliación; mejorando así el ánimo del trabajador en el ámbito laboral.