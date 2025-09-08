Abierto el plazo de aceptación de la OPA de BBVA para los accionistas del Sabadell

El periodo de aceptación de la OPA de carácter hostil de BBVA sobre Sabadell ha arrancado tras más de año y medio desde que la entidad presidida por Carlos Torres anunciara su intención de adquirir el banco y de lanzar una oferta a los accionistas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado a primera hora de este lunes de que el plazo de aceptación de la OPA se extenderá desde el 8 de septiembre y hasta el próximo 7 de octubre, ambos incluidos, tras haberse publicado el pasado viernes el primero de los anuncios de la oferta.

El canje previsto, tras haberse modificado hasta en tres ocasiones para adaptarse a los repartos de dividendos de las dos entidades bancarias, es de una acción de nueva emisión de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 euros por 5,5483 acciones de Banco Sabadell. En medio del periodo de aceptación de la OPA, el próximo 18 de septiembre, el consejo de Banco Sabadell deberá emitir un informe sobre su postura de la OPA. Se intuye cuál puede ser la respuesta, a tenor de lo manifestado el viernes por su presidente, Josep Oliu, al señalar que la oferta le parece "peor" que la que ya rechazó el consejo en mayo de 2024. Una vez finalizada la operación, el 14 de octubre se publicarán los resultados de la misma y entre el 17 y el 20 de octubre se procederá a la liquidación de la oferta.

La OPA se lanza por el 100% del capital social de Sabadell y tiene una condición de aceptación mínima del 50,01%, excluyendo las acciones de la autocartera de la entidad vallesana, aunque, si bien el banco no tiene intención, el folleto de la OPA incluye la posibilidad de rebajar el umbral al 30%.

En caso de que la OPA tenga un 100% de aceptación, y siguiendo la ecuación de canje actual, los accionistas de Sabadell alcanzarían el 13,6% de participación en el capital de BBVA, mientras que los actuales titulares de BBVA poseerían aproximadamente una participación del 86,4%.

Este lunes finalmente BBVA puede lanzar su oferta a los accionistas de Sabadell, después de que el consejo de administración del banco catalán rechazara la oferta de fusión amistosa a principios de mayo de 2024 y de más de año y medio de recabar autorizaciones. La última llegó este pasado viernes: la CNMV daba el 'visto bueno' a la OPA y consideraba "suficiente" la información contenida en el folleto tras las últimas modificaciones realizadas por BBVA en las últimas semanas.

El banco ha tenido que adaptar su oferta a los compromisos adquiridos con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para garantizar el servicio a pymes y la red de oficinas, así como al bloqueo de la fusión durante al menos tres años --prorrogables otros dos-- que acordó el Consejo de Ministros para autorizar la OPA. En el folleto recién publicado BBVA ya ha incluido sus nuevos números: 900 millones de euros de sinergias, lo que supone aumentar en 50 millones los ahorros que esperaba en mayo de 2024, cuando anunció la OPA, pero retrasar a cuatro, en lugar de tres, los años para conseguir todos estos ahorros.

En cambio, en líneas generales, los costes de reestructuración se han mantenido estables en los 1.450 millones de euros.

BBVA no tiene previsto realizar modificaciones en el dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros que Sabadell prometió a sus accionistas a principios de julio como consecuencia del acuerdo de venta de TSB, su filial británica, a Santander. Este pago fue aprobado por los accionistas del banco catalán a principios de agosto y la intención es repartirlo una vez se complete la venta, prevista para el cierre de primer trimestre de 2026.

El folleto de la OPA, publicado el pasado viernes, detalla que este dividendo extraordinario que BBVA recibiría como accionista de Sabadell tendría un impacto positivo sobre la solvencia del banco. En caso de que BBVA logre el 100% de aceptación en la OPA, estima un efecto positivo sobre su ratio de capital CET1 de 60 puntos básicos que ayudaría a compensar los efectos negativos de la operación y aumentar la solvencia al 13,60% (frente al 13,00% que tenía BBVA a cierre del pasado mes de junio), según recoge Europa Press.

Sobre el posible uso de este dividendo, el presidente de BBVA, Carlos Torres, afirmó el viernes ante la prensa que es "prematuro" abordar esta cuestión, pero recordó que la política de remuneración del banco contempla repartir todo exceso de capital por encima del 12% de CET1 --además de entre el 40% y el 50% de los beneficios anuales--. "En la medida en que tenemos exceso de capital y que ese pago de dividendo sería exceso de capital adicional, nuestro compromiso con el accionista es retornar los excesos de capital, aunque tendríamos que verlo en su momento y obviamente está sujeto a todo tipo de aprobaciones internas y externas", comentó al respecto Torres. En cuanto a la forma en que podría devolverlo, el banco contempla tanto recompras como dividendos.