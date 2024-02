ACS se adjudica un contrato de casi 800 millones en el aeropuerto de Dallas

ACS, a través de su filial Turner, se ha adjudicado un importante contrato en el aeropuerto de la ciudad texana de Dallas (Estados Unidos). Innovation Next+, el consorcio del que forma parte Turner, ha sido seleccionado para el proyecto de la terminal F y la estación Skylink del Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW), según ha anunciado a través de un comunicado.

El proyecto, que tiene un presupuesto de 800 millones de euros, contempla la construcción de un nuevo vestíbulo y de la infraestructura asociada de la estación Skylink de la Terminal F. Se prevé que este nuevo edificio de doble carga (tendrá estacionamiento de aviones en ambos lados) tenga una extensión de más de 37.000 metros cuadrados.

Innovation Next+ está compuesto por The Walsh Group: Walsh Construction & Archer Western, Turner Construction Company , Phillips May Corporation , HJ Russell & Company y Carcon Industries, con PGAL , Gensler y Muller2 como responsables del diseño.

Uno de los mejores empleadores

El contrato le llega a Turner sólo un día después de que la compañía haya sido seleccionada por la revista Forbes como uno de los mejores grandes empleadores de Estados Unidos para 2024.

Los mejores grandes empleadores de Estados Unidos fueron seleccionados a través de una encuesta independiente a más de 170.000 empleados estadounidenses de todos los sectores industriales que trabajan para empresas que emplean al menos a 5.000 personas en el país. El sondeo evaluó a más de 3,5 millones de compañías.