¿Se ahorra más estando en pareja? Esto es lo que cuesta la vida si la compartes con alguien

En un momento en el que a los españoles les puede resultar más difícil llegar a fin de mes y hacer frente a los gastos diarios con el incremento generalizado de precios –desde la vivienda, hasta los alimentos o los productos básicos–, estar en pareja puede salir barato, sobre todo a la hora de ahorrar en temas del hogar. Y es que, al parecer, contratar suministros de la vivienda en pareja permite economizar hasta un 50%. Así lo muestra un análisis realizado por la plataforma especializada en ahorro Kelisto.

Si miramos más en detalle por servicio contratado, según este estudio, vemos que con la contratación compartida de líneas de móvil, el margen de ahorro se posiciona en un 47,64%, mientras que con los seguros de salud se establecería en un 5,53%. A su vez, el hecho de compartir la hipoteca facilita el acceso a préstamos con mejores condiciones, así como depositar nuestros ahorros en una cuenta conjunta permitirá disponer de un mayor control y protección del dinero.

Ahora bien, no todo tienen por qué ser ventajas a la hora de compartir la gestión de los ahorros y gastos en pareja. Como explica la portavoz de Kelisto, Estefanía González, esto también puede implicar algunos riesgos: "Por ejemplo, si no elegimos bien la cuenta conjunta que vamos a contratar nos pueden cobrar comisiones por servicios tan básicos como la tarjeta de débito. En la misma línea, si no elegimos el régimen de disposiciones adecuado para la cuenta que compartimos con nuestra pareja o no entendemos qué derechos tiene cada uno, podemos llevarnos una desagradable sorpresa si llega el día en el que el amor y el entendimiento se acaban”.

Otro claro ejemplo de este ahorro al ir en dupla se produce en lo referente a los servicios de internet y móvil. Más teniendo en cuenta que, de media, se contratan dos líneas de móvil en los hogares, según el último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que indicaría esa tendencia que existe de juntar ambos servicios en un mismo contrato. En este sentido, la opción más barata suele ser elegir tarifas que incluyan fibra más dos líneas de móvil. Porque, según este estudio, si queremos añadir un segundo número a una tarifa de fibra óptica y telefonía móvil (con un coste medio de 38,11 euros al mes) supone pagar un extra de 6,11 euros mensuales, menos de lo que gastaríamos en una línea de móvil contratada separadamente, que de media saldría por 11,67 euros al mes. En total, el ahorro medio es de 5,56 euros al mes y de 59,16 euros al año (-47,64%).

En los casos en los que no se quiere cambiar de operador, la opción más económica es juntar los servicios y contratar varias líneas de móvil, puesto que, tal y como apuntan desde la plataforma de ahorro, las compañías de telecomunicaciones suelen ofrecer la opción de agregar números con un menor gasto. Sin embargo, a pesar de dicho descuento, en ocasiones sale rentable dividir nuestras contrataciones, especialmente al comparar los precios de los operadores más caros –con tarifas que ofrecen muchos datos habitualmente– y los "low cost", más ajustados en precio y condiciones. Así, la portavoz de Comunicaciones de Kelisto, Sara Perales, apunta que “para asegurarnos de encontrar el mejor precio, primero deberíamos analizar nuestro consumo mensual de datos. Si, por ejemplo, gastamos 10 GB, y nuestra compañía nos ofrece muchos más datos en su línea más básica, es muy probable que encontremos ofertas más económicas contratando una línea por separado, ya que las hay disponibles por un precio a partir de 4,9 euros. El abultado contraste entre unos planes y otros –sólo comparando entre los más baratos de móvil hay ya una diferencia de 23,2 euros mensuales (278,4 anuales)- brinda al usuario muchas posibilidades para reducir gastos si está dispuesto a comparar precios antes de contratar. En el extremo de que a un usuario le estén cobrando el máximo por tener dos líneas, podría llegar a recortar su factura en 11,05 euros al mes (132,06 al año) llevándose su línea a otra compañía. En realidad, la norma que deberíamos seguir para priorizar el ahorro es: quedarnos siempre con lo que, cumpliendo con nuestros requisitos mínimos según nuestro consumo, nos cueste menos”.

En cuanto a los seguros, el estudio revela que un seguro de salud en su versión más completa (familiar para dos personas y sin copago) sale un 5,53% más económico que si se contratan dos pólizas por separado en la misma compañía. Esto se traduce en un ahorro anual de 93,94 euros. En cambio, si miramos los seguros de salud con copago (lo que implica disponer de una prima más barata al año pero abonando un extra por cada consulta o intervención realizada) el ahorro sería menor, en este caso del 4,39%, lo que supone 43 euros al año. Aunque cabe mencionar que no en todas las aseguradoras se lleva a cabo una rebaja para las parejas al contratar la misma póliza. Sí lo hacen algunas como Axa, Fiatc o Sanitas, por ejemplo.

“Contratar el mismo seguro para la pareja tiene ventajas adicionales aparte del precio. Puedes acceder a servicios conjuntos más que interesantes, como la planificación familiar en caso de que busques tener un hijo. Y si quieres proteger también a los más pequeños de la casa, muchas de estas pólizas especializadas en el segmento familiar incluyen coberturas específicas de pediatría, psicología infantil o logopedia”, afirma Javier Martínez, portavoz de Seguros de Kelisto.

Por otra parte, si ponemos el foco en las cuentas y depósitos, es frecuente plantearse la idea de tener una cuenta conjunta para gestionar el dinero en pareja, de modo que se puedan domiciliar los recibos propios de la vivienda, además de bonificar gastos en común. En este sentido, es importante saber los titulares que se quiera que tenga esa cuenta y las acciones que podrán llevar a cabo cada uno de ellos.

En el caso de tener una cuenta conjunta o que se cuente con más de un titular, una de las preguntas que pueden surgir es cómo extraer dinero. Esto depende del "régimen de disposiciones" elegido en función de nuestra necesidades, para lo cual hay dos opciones. Por una parte, tenemos la cuenta de "disposición conjunta o mancomunada”: todos los titulares tienen que firmar o autorizar la retirada de dinero. Si no especificas nada, los bancos aplican por defecto este régimen. Y por otro, la cuenta de “disposición indistinta o solidaria”: cualquiera de los titulares podrá sacar dinero sin que los demás se lo autoricen.

Además, hay que aclarar que cada titular puede nombrar los autorizados que quiera, pero si la cuenta es de “disposición conjunta o mancomunada”, para nombrar a un autorizado es necesaria la firma de todos los titulares. Si uno de ellos falleciera o retirara su autorización, el autorizado ya no podría, por ejemplo, sacar dinero. Asimismo, a pesar de que algunas entidades bancarias directamente comercializan cuentas que denominan “conjuntas”, cualquier depósito a la vista permitiría gestionar el dinero en pareja, siempre y cuando permita contar con dos titulares, un factor que no se proporciona en todos los bancos ni se incluye en todas las ofertas.

“Ahora bien, más allá de eso, para elegir una oferta realmente atractiva, desde Kelisto te recomendamos que te fijes en dos cosas más, como mínimo: que no te cobren comisiones por las gestiones habituales (mantenimiento, administración y transferencias) y que te ofrezcan dos tarjetas de débito gratis, una para cada titular. Si además de eso, logras otras ventajas extra por tu cuenta conjunta (rentabilidad o regalos, por ejemplo), mejor que mejor”, explica la portavoz de Kelisto.

En el estudio se muestran también tres cuentas corrientes sin nómina que permiten tener dos titulares, además de contar con dos tarjetas de débito sin coste alguno, y que son presentadas por la compañía como "las mejores cuentas conjuntas que se pueden encontrar actualmente". Se trata de la Cuenta Inteligente que ofrece EVO Banco (la cual concede una bonificación del 2,81% por los ahorros), la Cuenta MyInvestor (con una remuneración del 2,5% el primer año) y la Cuenta NoCuenta de ING (una cuenta sin nómina que ofrece un 1% en caso de contratarla con la Cuenta Naranja de ING).

Igualmente, Kelisto recuerda que si se busca sacar más rentabilidad a los ahorros de los que se dispone en pareja, la protección que normalmente ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos se multiplicaría por dos. Tal y como explican, si normalmente con este vía se garantiza la recuperación de un máximo de 100.000 euros por entidad y titular si se produce la quiebra de una entidad, esta cifra se elevaría a 200.000 euros en el caso de una pareja en la que tengan titularidad los dos miembros.

Por lo que respecta a las hipotecas, acceder a una en pareja, más allá de aumentar las opciones en comparación con hacerlo de manera individual, puede facilitar el acceso a mejorescondiciones. Así, hay que tener en cuenta que para los bancos el hecho de que cuente con dos titulares en la misma se interpreta como un factor que proporciona mayor seguridad (ya que son dos personas que pueden contribuir con dos salarios normalmente). En este sentido, aumentan las probabilidades de que el análisis de riesgos realizado por el banco sea positivo. Por otro lado, algunas entidades brindan mejores condiciones si la hipoteca es solicitada por dos personas. En el caso de la Hipoteca Mari Carmen de ABANCA a tipo fijo, por ejemplo, se ofrece una bonificación sobre el interés inicial (del 4,15% TIN) de 0,20 puntos en caso de domiciliar una nómina cuya cuantía osciles entre los 600 y 2.500 euros. Además, si el salario llega a los 2.500 euros (o en su defecto se domicilian dos nóminas que sumen un total de 3.500 euros), la rebaja se elevará hasta los 0,40 puntos.

Si lleváramos este ejemplo a la práctica, y sólo teniendo en cuenta esa bonificación, la persona que pidiera la mencionada hipoteca a título individual ingresando una nómina de entre 600 y 2.500 euros pagaría una cuota de 784 euros mensuales. En total, pagaría al banco unos intereses de 80.142 euros, Dicho, de otro modo, el cliente ahorraría un 2% en el primer concepto frente al precio original de esta hipoteca. En el segundo el ahorro ascendería hasta un 5,4%. En cambio, si la misma hipoteca la solicitaran dos titulares con unos ingresos totales de 3.500 euros, la cuota se situaría en unos 769 euros al mes (lo que supone un descenso del 4% sobre el precio original), mientras que el total de intereses sería de 75.582 euros (un 10,8% menos que el precio base).

Por último, en lo referente al patrimonio, se debe tener en cuenta el régimen económico matrimonial, especialmente si uno de los dos miembros dispone de una empresa o de ahorros significativos. Por un lado se halla el régimen de bienes gananciales, con el cual tanto las ganancias, los beneficios como las deudas de ambos integrantes de la pareja serán repartidos entre los dos. En ese caso, si la empresa de uno de ambos tuviera una deuda, por ejemplo, los dos tendrían que responder con su patrimonio. Aunque cabe destacar que, incluso con esta opción, hay cosas que corresponderán a uno de los dos, se trata de los “bienes privativos”, los cuales hacen referencia a herencias, donaciones o a todo aquello que uno de los cónyuges adquirió antes de casarse. Otra opción posible es el régimen de separación de bienes. Aquí cada uno cuenta con su propio patrimonio, de manera totalmente independiente al otro. Por lo tanto, el otro miembro de la pareja no tendría que responder ante situaciones como un impago.

Asimismo, un factor que hay que tener presente es que al casarse, salvo que se diga lo contrario, se atribuye directamente el régimen de bienes gananciales. También se da la excepción en el caso de vivir en una de las pocas Comunidades Autónomas donde se aplica automáticamente la separación de bienes. Estas son Cataluña o Baleares. Aunque esto siempre es modificable, en caso de llegar a un acuerdo distinto, mediante las “capitulaciones matrimoniales”, un trámite que cuesta alrededor de 60 euros. También el hecho de realizar la declaración de la renta conjuntamente o por separado puede contribuir en término de ahorro.