Air Europa mira a Asia para ampliar su red de destinos

Air Europa realizó ayer dos importantes anuncios de cara a la nueva etapa que ha abierto con el desembarco de Turkish Airlines y tras finiquitar el préstamo de 475 millones de euros que le concedió la SEPI durante la pandemia. En la esfera directiva, la aerolínea del Grupo Globalia anunció que Richard Clark, que hasta ahora era su director general, será su nuevo consejero delegado en sustitución de Jesús Nuño de la Rosa, que dejó el cargo el lunes.

En paralelo, y a nivel operativo, la compañía anunció un relevante refuerzo de su flota de largo radio y con la mira puesta, entre otros mercados, en Asia. La aerolínea rubricó un memorando de entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) para la adquisición de hasta 40 aviones Airbus A350-900, según anunciaron ayer ambas compañías en el marco del Salón Aeronáutico de Dubai.

Según Air Europa, la llegada del A350 acelerará la actualización de su flota de largo radio y potenciará su crecimiento rentable en mercados clave de Latinoamérica gracias al rendimiento y ahorros sin igual que proporciona este modelo.

Pero no es sólo a Latinoamérica hacia donde apuntan los planes de Air Europa para sus nuevas aeronaves. Desde la compañía se pretende llegar también a nuevos destinos mirando también hacia Oriente, hacia el mercado asiático.

La puerta de este continente se le ha abierto de par en par a la aerolínea de la familia Hidalgo con la entrada en su capital de Turkish Airlines, que ha adquirido un 26% por 300 millones de euros. La compañía aérea turca, de propiedad mayoritariamente estatal, es la que llega a más destinos y cuenta con un poderoso hub en el aeropuerto de Estambul, el segundo más grande de Europa por pasajeros solo por detrás de Heathrow y que constituye un auténtico puente entre Europa y el continente asiático por su privilegiado enclave geográfico a caballo entre ambos continentes.

Air Europa ya puso un pie en Oriente Medio en verano ya que dentro del acuerdo estratégico que firmó con Etihad Airways a principios de año, empezó a gestionar uno de los dos vuelos diarios que Etihad ofrece en la ruta Abu Dabi–Madrid.

El avión más avanzado

El A350 que ha adquirido Air Europa es el avión de fuselaje ancho más moderno del mundo, diseñado para volar hasta 9.700 millas náuticas o 18.000 kilómetros sin escalas. Sus motores Rolls-Royce de última generación y el uso de materiales ligeros aportan la ventaja de reducir en un 25% el consumo de combustible, así como los costes operativos y las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en comparación con los aviones de la competencia de la generación previa.

Al igual que todos los aviones de Airbus, el A350 puede operar con hasta un 50% de combustible de aviación sostenible (SAF) en sus depósitos. Airbus tiene como objetivo que sus aviones puedan operar con hasta un 100% de SAF para 2030.

La adquisición de los A350 supone un cambio de paradigma en la política de flota de la compañía de Globalia, que opera desde hace varios años sólo con aviones Boeing. De hecho, Air Europa sumó en octubre el segundo de los cuatro 737 MAX que prevé incorporar este año a su flota como parte del acuerdo de leasing que firmó con AerCap con el objetivo de alcanzar las 20 aeronaves a mediados de 2028.

La compra de estos nuevos aviones se produce en pleno momento de impulso de la compañía. Tras el cierre de la venta de un 26% de su capital a Turkish Airlines por 300 millones de euros, la compañía canceló de forma anticipada el préstamo de 475 millones de euros que la SEPI le concedió para sortear la pandemia y dejar así saneadas sus finanzas.

A nivel corporativo, la aerolínea también anunció ayer lunes la marcha de su consejero delegado, Jesús Nuño de la Rosa, después de tres años dirigiendo la aerolínea y la renovación de su consejo de administración.