Almussafes espera a Semana Santa para activar un nuevo expediente regulador de empleo

Se han roto todos los puentes con los proveedores que la automoción valenciana ha tenido ante los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Almussafes. La industria auxiliar de la marca del óvalo solía copiar los recortes que hacía la planta, pero esa práctica no se ha producido tras la aprobación del último ERTE en Ford Almussafes el pasado 12 de febrero.

Según fuentes consultadas por La Razón, explican que hay mucha tensión y nerviosismo por los pasillos de la fábrica y que dicho clima se prolongará durante las Fallas, ya que los despidos comenzarán tras la Semana Santa, en concreto, cuando se ponga fin a la producción del modelo de furgoneta Transit Connect.

"No hay problema si el ERTE tiene causas distintas al ERE"

El peligro de que el ERTE no pueda evolucionar en ERE siembra dudas entre los proveedores. "No hay problema si el ERTE tiene causas distintas al ERE", anuncian desde el seno de Ford Valencia. Sin embargo, la situación de los suministradores es que, no solo han perdido productos sino también producción.

Los distribuidores con ERTE en vigor, los cuales son empresas que elaboraron el expediente antes de que Ford negociara el de su planta el 12 de febrero, tienen cerca el final. "A partir de ahí, llegará la bomba. Veremos si en la reunión de abril de Ford se dice algo porque todo es una gran incógnita infinita" afirman desde Ford.

Farley apunta que Almussafes tiene que elaborar nuevas alianzas

Las organizaciones coinciden que, en el caso de que Ford tuviera claro los planes que tiene para Valencia, sería mucho más sencillo para dimensionar y planificar las plantillas. En este sentido, desde fuentes especializadas de EE.UU apuntan a que Jim Farley, CEO de Ford, ve el retraso de la compañía en definir su estrategia de vehículo eléctrico.

Por otra parte, se apunta a General Motors (GM) como a Volkswagen como posibles socios de desarrollo, ya que la gama de turismo eléctricos de Ford quedará reducida a tres modelos de manufactura europea: Puma, Explorer y Kuga.