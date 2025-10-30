La amenaza de huelga de los funcionarios abre la negociación para su subida de sueldos

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado que abrirá el próximo miércoles 5 de noviembre el "proceso de diálogo" con los sindicatos ante la amenaza de estos de convocar la primera huelga de empleados públicos de la "era Sánchez".

El anuncio coincide con el comienzo de las protestas de los sindicatos de funcionarios para a negociar mejoras salariales y de condiciones para los empleados públicos.

"El miércoles comienza un proceso de diálogo para abordar sus principales reivindicaciones", indicaron fuentes de Función Pública, poco después de la concentración convocada este jueves por CC OO, UGT y CSIF ante la sede del Ministerio en Madrid.

A pesar de todo, fuentes de UGT han confirmado que "se mantiene la presión y el calendario previsto" de movilizaciones.

Tras esta concentración, la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, se ha reunido con los representantes de los sindicatos a los que les ha trasladado ese fecha de inicio de las negociaciones.

Los sindicatos han trasladado también una carta al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la que reprochan el "desprecio" por parte de los gestores políticos de las Administraciones Públicas.

"Su sordera ante las demandas de los empleados públicos y de los sindicatos firmantes de este manifiesto raya lo intolerable", inciden los sindicatos que reclaman la subida salarial de 2025 y recuperar poder adquisitivo con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo.

En la concentración previa habían urgido Función Pública a abrir la mesa de negociación con la advertencia de ir a una huelga nacional en diciembre si no lo hacía.

Los sueldos de los 3,5 millones de empleados públicos llevan todo el año congelados y a principios de este mes López señaló que para abordar la subida salarial de los funcionarios primero habría que "desbloquear las cifras de los presupuestos".

Los sindicatos han rechazado este planteamiento y han reclamado iniciar unas negociaciones que aborden, no solo el tema salarial, sino otras reivindicaciones sobre condiciones laborales y renovación y ampliación de plantillas que queden plasmadas en un nuevo acuerdo.

Desde UGT Servicios Públicos hemos planteado un calendario de movilizaciones porque no había negociación, ahora se ha desbloqueado la mesa y este era el primer paso. Se mantiene la presión y el calendario previsto.