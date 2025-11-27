Anna de Codorníu Icónica, en el "Top 10" del Effervescents Du Monde 2025

Anna de Codorníu Icónica, la edición conmemorativa de los 40 años de este histórico cava, ha sido seleccionada entre los diez mejores espumosos del concurso anual Effervescents du Monde 2025. Se trata de la única referencia española en el Top 10 este año, y también ha conseguido una medalla de oro del riguroso certamen, que ha celebrado su 23ª edición en Saint Lager (Borgoña, Francia). En total, más de 500 espumosos de 20 países han sido catados y valorados.

Esta edición premium de Anna de Codorníu rinde tributo a la primera añada de un cava adelantado a su tiempo y a la mujer que lo inspiró, Maria Anna Codorníu Rosell, figura clave en la historia de la bodega. Ya en el siglo XVII, supo liderar el viñedo familiar, convirtiendo su legado en símbolo de innovación, carácter y elegancia. Con una cuota de mercado del 12%, Anna de Codorníu es hoy el cava más vendido en España, y Anna Icónica llega para reforzar ese liderazgo con una propuesta que homenajea a sus raíces.

Effervescents du Monde 2025 también ha premiado a otro espumoso de Codorníu con una medalla de oro: se trata de su Ars Collecta Blanc de Blancs Reserva Brut 2022, un cava elaborado a partir de una selección de viñedos en los que la uva muestra su mayor potencial y expresividad: chardonnay de Costers del Segre, con clima continental; xarel·lo procedente del Penedès y parellada de viñedos de altura de Pla de Manlleu, ambas zonas con clima mediterráneo.

Todos los cavas de esta gama se elaboran de manera artesanal en el Celler Jaume, una microbodega donde la innovación, la investigación y un exhaustivo cuidado previo de los viñedos dan lugar a cavas de altísima calidad, expresivos y de garantizada longevidad.