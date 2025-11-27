Vuelos desde 21 euros por el Black Friday: estas son las ofertas más destacadas de Iberia, Ryanair, Vueling y otras aerolíneas

El Black Friday o el "viernes negro" se celebra cada año a finales de noviembre. Esta es una jornada de grandes descuentos que marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Aunque nació en Estados Unidos, este evento de consumo ya ha sido adoptado por comercios de todo el mundo y se ha convertido en uno de los momentos clave para encontrar ofertas en todo tipo de productos: desde tecnología o moda hasta viajes. Esta ansiada jornada de rebajas se celebrará este viernes 28 de noviembre.

Las aerolíneas también se sumarán a la ola del "viernes negro" ofreciendo descuentos irresistibles para atraer a los viajeros. Así lo ha hecho Iberia con el lanzamiento este lunes de su campaña del Black Friday 2025 con la que ofrece vuelos desde 21 euros por trayecto. La campaña estará activa hasta el domingo 30 de noviembre y los billetes adquiridos en la misma permitirán a los viajeros volar entre el 8 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Los clientes de Iberia pueden comprar vuelos para viajar en territorio nacional desde 21 euros. Los destinos europeos también se incluyen en esta campaña y se podrán conocer desde 25 euros. Los velos a Estados Unidos parten de 185 euros y a Latinoamérica se podrá viajar desde 227 euros por trayecto.

Iberia Express, la aerolínea low-cost de esta compañía, también ofrece descuentos con motivo de este evento de consumo. La aerolínea ha lanzado una promoción vigente hasta el 1 de diciembre y válida para vuelos comprendidos entre el 18 de noviembre y el 28 de febrero de 2026. Los billetes parten desde 23 euros y dan acceso a una amplia red de rutas nacionales e insulares. La campaña centra gran parte de sus ofertas en Canarias y Baleares: Gran Canaria desde 24 euros, Tenerife desde 28 euros, Mallorca desde 17 euros e Ibiza desde 18 euros por trayecto.

No obstante, Iberia no es la única aerolínea que ofrece descuentos significativos. "Aprovecha el Black Friday 2025 para reservar tus vuelos al mejor precio. Descubre destinos por toda Europa y el Mediterráneo con ofertas exclusivas en vuelos, perfectas para una escapada urbana, unos días de sol o ese viaje que llevas tiempo planeando", explican desde Vueling.

La low cost aplica rebajas de hasta el 30% en billetes hacia más de 90 destinos, una oferta disponible hasta el 30 de noviembre. El periodo para volar se extiende del 15 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, lo que permite aprovechar los descuentos tanto para viajes de Navidad como para escapadas de primavera o vacaciones de verano.

Por su parte, Ryanair aplica una rebaja del 15% en el precio del billete -sin incluir las tasas por equipaje de cabina- para todas las reservas realizadas antes del 26 de noviembre, en vuelos programados entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. La oferta no incluye viajes durante el período de mayor demanda navideña (del 18 de diciembre del 2025 al 4 de enero del 2026). Entre las ofertas más destacadas figuran rutas como Rabat desde 17,49 euros, Manchester desde 24,99 euros y Dublín por 28,84 euros por trayecto.