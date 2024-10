Así es como te afecta haber tenido cáncer al contratar una hipoteca

Contratar una hipotecaya es de por sí un proceso profundamente complejo por los múltiples requisitos que los bancos exigen a sus clientes, de hecho, muchos analizan los perfiles de los compradores minuciosamente en busca de antecedentes sanitarios, ya que pueden complicar las condiciones del contrato.

Aunque los bancos no pueden pedir el historial médico expresamente por ser un documento confidencial, el 44% de los encuestados para el informe “Jóvenes y Leucemia” de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia reconoce haber tenido problemas para acceder a una hipoteca tras recibir el diagnóstico de cáncer.

Pero, ¿por qué? Hay que tener en cuenta que el banco puede ofrecer distintas vinculaciones a cambio de reducir los intereses del préstamo para la hipoteca. Entre estas condiciones se encuentra el seguro de vida, ahí es donde empieza el problema hipotecario, ya que si en dicho documento aparece que la persona ha padecido cáncer, es probable que la póliza del seguro se encarezca o que, directamente, no se conceda, explican desde el blog de iahorro.

Ante esta situación, el 27 de junio de 2023 el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el derecho al olvido oncológico para que las personas que han padecido algún tipo de cáncer no se vean perjudicadas a la hora de contratar algún producto, como puede ser el ya mencionado seguro de vida.

Según dicho Decreto, no se deberá incluir que una persona ha padecido cáncer siempre que hayan pasado cinco años desde la finalización del tratamiento y no haya habido ninguna recaída, por lo que si alguien lleva curado 10 años, la compañía no debe tenerlo en cuenta a la hora de calcular la póliza.

Sin embargo, la entidad puede negarse a otorgar un seguro una vez analizado el riesgo, ya que tiene plena libertad para decidir si contrata o no. Esto significa que sí, una persona que ha padecido cáncer puede conseguir una hipoteca, pero las condiciones en las que la obtenga pueden ser peores que las de una persona que tenga un historial médico libre de cáncer.