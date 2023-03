Así es como puede hacer un testamento válido sin ir al notario

Redactar un testamento puede ser considerado por muchos como una carta de despedida, dando por hecho que la muerte está a la vuelta de la esquina. No obstante, esta es una medida de precaución, ya este documento es imprescindible para asegurarnos de que, cuando fallezcamos, nuestros bienes recaigan en las manos de nuestros seres más queridos y no en las de los herederos forzosos, tal y como lo establece la ley.

La elaboración de esta declaración de últimas voluntades no siempre es fácil, dando lugar algún que otro error. Por tanto, en ocasiones, son muchas las personas las que optan por pedir ayuda externa a un notario, cuyo coste medio se sitúa en los 50 euros, aunque puede subir hasta los 80 en función de la complejidad del testamento. Sin embargo, algunos deciden hacer este trámite por su cuenta, pero, ¿es posible realizarlo sin ir al notario? La respuesta es sí.

El testamento ológrafo es aquel que es escrito a mano y firmado por el propio testador que se puede realizar sin acudir al notario, teniendo la validez necesaria. En este sentido, los artículos del 688 al 694 del Código Civil regulan este tipo de testamentos.

Aquellos que quieran realizar un testamento de este tipo deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, el testador tiene que ser mayor de edad y tiene que estar escrito por su puño y letra, dejando bien calara su última voluntad, ya que no tendría validez si quedará escrito por ordenador. Por tanto, a este tipo de testamento no podrán recurrir aquellas personas que no sepan leer o escribir.

Asimismo, este documento debe incluir la fecha -día, año y mes-, la hora y el lugar donde ha sido elaborado, así como la firma del testador. En el caso de que contenga palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma. No obstante, si se escribe algo tras plasmar firma, el testamento no tendrá validez. Otra de las características de este tipo de testamentos es que las personas extranjeras podrán elaborarlo y otorgarlo en su propio idioma.

Este será un documento privado y el testador lo podrá guardar en un lugar específico indicándole a alguna persona dónde se encuentra o confiándoselo a esta persona. No obstante, este testamento solo tendrán validez si luego se presenta ante el juzgado de primera instancia más cercano al último domicilio del testador en un periodo de cinco años por los herederos u otras personas.

Además, un testamento ológrafo también se puede impugnar cuando los herederos no estén conformes en algunos aspectos. Por tanto, un perito se encargará de hacer las pruebas pertinentes para la comprobación de autenticidad del testamento ológrafo.