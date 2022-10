Estas son las personas que recibirán la herencia si no hay testamento

El fallecimiento de un ser querido es uno de los momentos más duros en la vida de sus más allegados, siendo una gran pérdida. Aunque esta fase de duelo puede venir acompañada de una herencia en la que el difunto deja parte de su patrimonio a sus familiares, esto no siempre es así, ya que morir sin testamento es más común de lo que parece, dando lugar a numerosas dudas, problemas e incluso conflictos entre los familiares. En este contexto, el proceso de partición de una herencia se complica, ya que el fallecido no deja clara su última voluntad, por lo que no es de extrañar que entre los posibles herederos surja la siguiente pregunta: ¿Quienes recibirán la herencia si no hay testamento?

Las herencias sin testamento suelen darse sobre todo en aquellas personas que han fallecido inesperadamente por un hecho trágico o incluso a temprana edad. En este caso, se produce una sucesión intestada o legítima, ya que de acuerdo con el artículo 912 del Código Civil esta se produce cuando “uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o que haya perdido después su validez”.

Es por ello que en este caso, los potenciales herederos deberán tener en cuenta la línea sucesoria y cuáles son los herederos forzosos, ajustándose a lo establecido en la ley. En este contexto, según el Artículo 807 del Código Civil, los herederos forzosos son:

Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. El viudo o viuda en la forma y medida que establece este Código.

Por tanto, en primer lugar, los herederos legales son los hijos, nietos y descendientes de la persona fallecida. En caso de que no existan estos primeros, la herencia pasaría a los ascendientes, padres o abuelos. Si no existiesen los herederos anteriores, en la tercera línea de sucesión se encuentra el cónyuge viudo. En ausencia de los anteriores, la herencia pasaría a hermanos e hijos de hermanos y por último a parientes colaterales de hasta cuarto grado. Sin embargo, en el caso de que no existiese ninguno de los parientes anteriormente mencionados, la herencia de la persona fallecida acabaría en manos del Estado.

¿Cuánto se hereda si no hay testamento?

Otro de los inconvenientes que puede surgir al no haber testamento, es que el viudo o viuda solo tiene derecho a su legítima, por lo que dicha cuantía es muy pequeña si el fallecido no ha dejado clara su voluntad.

En este sentido, el cónyuge recibirá un tercio de la herencia, aunque en el caso de que solo haya ascendientes, esta persona recibirá la mitad de la herencia. Si bien no existiesen ni ascendientes ni descendientes, el cónyuge podrá recibir el usufructo de dos tercios de la herencia.