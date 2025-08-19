ATA exige al Gobierno que articule ayudas inmediatas para los autónomos y empresas afectados por los incendios

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido este martes al Gobierno que impulse "de manera inmediata" ayudas por cese de actividad extraordinarias para los autónomos de las zonas afectadas por los incendios.

En su cuenta de X (antes Twitter), Amor ha advertido de que la ola de incendios que está sufriendo España está "devastando nuestros campos y bosques" y "afectando a muchas localidades y a muchas familias, autónomos y empresas", especialmente a Extremadura, Castilla y León y Galicia.

"El Gobierno debe articular de inmediato mecanismos de ayuda para las familias, autónomos y empresas que se están viendo afectados. Es una emergencia nacional y una verdadera catástrofe lo que se está viviendo en muchos pueblos de nuestro país", ha subrayado Amor.

Desde ATA han puesto a disposición de autónomos y de las empresas afectadas por los incendios un servicio telefónico de asistencia gratuito para asesoramiento (900101816).