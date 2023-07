El aumento del gasto en un 20% ahoga a siete de cada 10 autónomos

El "incremento de los gastos está castigando a los autónomos" y, aunque están facturando más, casi siete de cada 10 ha visto cómo sus costes "han crecido casi un 20% desde el año pasado", y no se ha visto compensado por el aumento de la facturación, que ha sido de solo el 8%. Esta es una de las principales conclusiones del XVIII Barómetro de Situación de los Autónomos de ATA del mes de junio, que detalla que el colectivo ha dejado atrás su temor por la subida de costes energéticos y ha disparado su preocupación por la incidencia de la inflación, el incremento de los impuestos, las cotizaciones y el coste de las materias primas, y por los problemas ligados a la subida de los costes financieros. También han mostrado su inquietud por la subida exponencial del precio de sus alquileres, que se ha elevado un 8% de media en lo que va de año.

Según ha explicado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, estos gastos extras asumidos "están poniendo en serio riesgo la continuidad de muchos autónomos, que han visto como sus gastos han aumentado por encima de sus ventas". De hecho, casi el 40% de los autónomos ha registrado un descenso de su facturación respecto a 2022 y el 75% no percibe mejoría en su situación económica y creen que están igual o peor que hace un año. Únicamente uno de cada cinco, el 25%, asegura que su actividad ha crecido en relación a 2022.

Según este estudio, más de un millón de autónomos tiene una peor situación económica que hace un año. El 18,2% cree que su negocio crecerá en los próximos meses, frente al 74,5% que responde que sus negocios no mejorarán a corto plazo, bien porque creen que su actividad será igual a la de los meses anteriores (el 42,9%) o bien porque sus perspectivas actuales son de que su actividad disminuirá (el 31,6%).

Respecto a la facturación, en este último año el 31,8% de los autónomos afirma que ha aumentado respecto a 2022, el 26,5% de los autónomos responde que su facturación se ha mantenido similar a la del mismo periodo de 2022 y uno de cada cinco autónomos, el 38,9%, considera que su facturación en 2023 y con relación a 2022 ha disminuido.

En el capítulo de los gastos que afectan a las actividades de los trabajadores por cuenta propia "vemos que casi la totalidad de los autónomos, el 82,7%, afirma que los gastos han aumentado desde 2022", ha apuntado Amor. El 12,1% afirma que sus gastos han sido similares y únicamente el 4,1% afirma haber experimentado una reducción de sus gastos. Por lo tanto, "la disminución de la facturación para muchos autónomos y el aumento de los gastos ha hecho que los gastos crezcan por encima de los ingresos y que cada día abran su negocio siendo conscientes de que les va a costar dinero".

Amor también ha criticado que la base de cotización haya subido de media un 8,7% entre el colectivo, que sumado a un incremento de los gastos del 20% y a la retención del 15% por parte de Hacienda, "les han puestos en una complicada situación. No es lógico que un autónomo tenga que pagar por adelantado un dinero que se le va a devolver en un año. No podemos ser la financiera del Estado adelantando un dinero en el que no se tienen en cuenta los gastos", recalcó Amor, que adelantó que pedirá al Gobierno que salga de las urnas que cambie "esta situación tan injusta. Si lo que quieren es dar mayor liquidez a los autónomos, con quitarlo sería suficiente, no haría falta anunciar siquiera una bajada de impuestos o cotizaciones".

También cargó contra los problemas provocados por la morosidad pública y privada que sufren los trabajadores por cuenta propia, Uno de cada tres tiene problemas para cobrar y más de medio millón lo sufre directamente por parte de las Administraciones Públicas. En concreto, el 3,7% la ha sufrido por parte sólo de entidades públicas, el 10,2% tanto públicas como privadas y el 10,4% por parte de otras empresas privadas, aunque un 64% asegura no verse en este momento afectado por la morosidad. Por otro lado, seis de cada diez no ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación porque ya no puede endeudarse más (30,4%).

Según ha adelantado Amor, sólo el 15% de los encuestados señala haber comunicado su previsión de ingresos para los próximos meses y así adecuar su cuota de autónomos a sus ingresos reales y, de ellos, el 38,7% asegura que su cuota a pagar ha disminuido frente a uno de cada tres autónomos, el 25,9%, que afirma que el importe a pagar ha aumentado. El 54,1% de los autónomos dice que no ha comunicado su previsión de ingresos y el 31% reconoce que no entiende la nueva cotización y ni siquiera sabe si ha realizado o no la comunicación a la Seguridad Social. Un 26,7% no ha notificado su previsión de ingresos y "no sabe si lo va a hacer".

Además, la mitad de los autónomos creen que la reforma del sistema de cotización les va a perjudicar, con mayor porcentaje entre los que tienen trabajadores a cargo. Para un 91,5% han aumentado demasiado las cargas administrativas y las cotizaciones en los últimos tres años, además, un 48,6% ha considerado que la reforma de las pensiones perjudicará su competitividad. Finalmente, Amor ha recordado que la sobrelegislación está poniendo contra las cuerdas la capacidad administrativa de los autónomos. "Para estar al día tendrían que leerse 700 páginas al día para ponerse al día con los cambios normativos que les afectan", ironizó Amor. En este sentido, los autónomos han puesto nota al Gobierno en el barómetro, y ha vuelto a suspender. En una valoración del 1 (el mínimo) al 5 (el máximo) de las políticas del Gobierno en beneficio del colectivo, el 57,2 % las ha evaluado con un 1 y un 20% con un 2.