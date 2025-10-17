Banco Sabadell: “El fin de la opa es el mejor camino para las dos entidades"

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, han celebrado el fracaso de la opa y a través de un comunicado han agradecido el respaldo de sus accionistas, clientes y empleados ante la opa del BBVA, y han asegurado que la entidad catalana generará "más valor" por separado, por lo que el Sabadell "podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años".

Oliu ha asegurado que "el fin de la opa es el mejor camino para Banco Sabadell y para BBVA, que son dos grandes entidades que generan más valor por separado que

juntas". Para González-Bueno, "este proyecto tiene un gran presente y un mejor futuro de forma independiente".

El banco ha subrayado su intención de elevar su rentabilidad al 16% de cara a 2027 y ofrecer una remuneración a sus accionistas de 6.450 millones de euros hasta entonces, equivalente al 40% de su valor en bolsa, según marca su último plan estratégico.

