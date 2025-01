Bankinter: "No es bueno que el Gobierno no sea capaz de aprobar leyes"

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha considerado que "no es bueno que el Gobierno no sea capaz de aprobar leyes", en referencia al rechazo que sufrió el decreto ómnibus del Gobierno donde se incluían medidas como la subida de las pensiones de 2025 o la ampliación del 'escudo antiopas', aunque cree que la economía "puede ir bien pese a ello. Ya lo vimos en los 80 en Italia, que la política era un desastre, pero la economía iba como un cohete". En la rueda de prensa para presentar los resultados de 2024, Ortiz ha manifestado su deseo de que esta complicada situación política no afecte "sustancialmente" al crecimiento económico del país. "Todo apunta a que creceremos más que el resto de economías de nuestro entorno".

En cuanto al impuesto a la banca, Ortiz mostró de nuevo su rechazo, pese a que en su nueva configuración "vamos a pagar un importe menor" en 2025 que en los dos años anteriores, gracias al sistema gradual del gravamen, aunque ha precisado que "estamos pendientes" de ciertos aspectos técnicos que se desarrollarán en la orden ministerial relativos a ciertas deducciones y al funcionamiento. "Pero nosotros ya pagamos un impuesto de Sociedades un 5% por encima de la media, de un 30%, y se ingresa de forma directa a las arcas públicas. Estamos contribuyendo más que ninguna otra compañía en relación a nuestros beneficios". Además, cree que este tributo es especialmente gravoso para Bankinter, "pese a que no hemos tenido pérdidas históricas ni adquisiciones que hayan mermado sus cuentas, no utilizamos créditos fiscales, por lo que la tasa líquida del impuesto de sociedades es prácticamente la tasa efectiva. No somos uno de los grandes contribuyentes, somos casi el mayor contribuyente".

Ortiz ha informado de que Bankinter cerró 2024 con un beneficio récord de 953 millones d euros en 2024, lo que equivale a un incremento del 12,8%, un crecimientos "a doble dígito" logrado gracias a un "fuerte impulso de la actividad comercial, cada vez más diversificada". La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) alcanzó el 17,9% y la ratio de capital CET1 'fully loaded' mejoró hasta el 12,4%, 440 puntos básicos por encima del mínimo exigido a Bankinter por el BCE para este 2025, que es del 8,01%, "el menor de la banca cotizada". Todos los márgenes de la cuenta mejoran respecto a 2023 y el margen de intereses, que recoge casi todos los ingresos, concluyó 2024 en 2.278 millones de euros, un 2,9% más que el año anterior, pese a la bajada de los tipos de interés.

La CEO de la entidad ha adelantado que sus previsiones para 2025 son que "volveremos a superar este máximo una vez más. Nos encantaría superar los 1.000 millones de beneficios". En este sentido ha concretado que los ingresos por intereses se mantendrán estables gracias a un esperado crecimiento en volumen por una recuperación del mercado hipotecario. "Todo apunta que los tipos seguirán bajando, lo que reactivará el mercado inmobiliario, pero a los problemas de escasez de vivienda". En cuanto al margen de clientes, ha explicado que Bankinter prevé una caída del rendimiento del crédito, pero también del coste de los recursos, por lo que la tarea será ir "acompasando" ambas métricas.

Por su parte, el director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, ha anticipado que el banco aspira a mantener los niveles gestionando el margen de clientes -el interés que se paga por los créditos menos el que se paga por los depósitos-, bajando el coste de los depósitos y aprovechando el crecimiento por volumen. En cuanto a la evolución trimestral, el margen de intereses caerá en términos interanuales en los dos primeros trimestres de 2025, aunque ha avanzado una recuperación en el segundo semestre del año. Asimismo, el director financiero ha explicado que la sensibilidad actual del banco a los tipos de interés es de una reducción del 3% en los ingresos por intereses por cada bajada de 100 puntos básicos de bajada de los tipos de interés. Esto se debe a la gestión del banco del riesgo de tipo de interés, especialmente a través de la cartera de deuda soberana (ALCO), que ya ha alcanzado los 14.000 millones de euros.

Preguntada por el traslado de la sede social del Sabadell de vuelta a Cataluña, Ortiz ha considerado que se trata de una decisión corporativa que ha tomado el Consejo de la entidad, "y no entro a valorarlo. No me parece ni bueno ni malo. Es una decisión que ellos toman y son libres". Además, ha considerado que hoy en día es "cada vez más irrelevante" dónde una compañía tenga su sede social, porque no afecta a los clientes: "Es más simbólico que otra cosa". Sobre la posibilidad de que la OPA del BBVA sobre el Sabadell sea una oportunidad para que Bankinter crezca, Ortiz ha vuelto a insistir en que los planes del banco están centrados en sus "virtudes y no en las desgracias de los demás" y ha subrayado la capacidad del banco de crecer en España y en el resto de los mercados.