Bankinter: "La hipoteca regulada que propone Sumar es un enorme error y un producto oportunista"

La hipoteca regulada propuesta por Sumar es "un enorme error, un producto oportunista que no tiene mucho sentido" al estar vinculado al bono del Tesoro español a 10 años. "Uno no puede estar con mensajes oportunistas porque el bono esté ahora bajo". Así lo ha calificado la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, durante la rueda de prensa de presentación de los resultados hasta el tercer trimestre obtuvo un beneficio neto de 731 millones de euros, con un incremento del 6,8% en comparación con el mismo periodo de 2023.

A preguntas de los periodistas, Ortiz comentó la equivocación que sería vincular esa hipoteca al bono a 10 años porque en la crisis financiera la prima de riesgo llegó a los 600 puntos básicos y una hipoteca de ese estilo "puede generar problemas al cliente". A su juicio, "no se pueden diseñar productos de manera oportunista porque son temas coyunturales" y el cliente "no entiende ni tiene por qué entender cómo funciona este bono". Por eso defendió que el euríbor debe ser la referencia porque desde hace muchos años se ha comportado de manera "muy estable" y tiene "muchísima liquidez".

En sentido sentido, recordó que existe actualmente una oferta "extensísima" en hipotecas por parte de los bancos y que si se pone el foco en la falta de ahorro inicial para comprar una vivienda, "podrían condonar" los gastos, que suponen el 10% del precio, principalmente impuestos. "Tenemos una oferta muy extensa en el sistema financiero, la competencia es enorme entre los distintos bancos" y con unos márgenes de ganancia "más bajos que en otros países". Pese a ello, mostró su disposición a colaborar en las iniciativas que impulsen el acceso a la vivienda con el ICO, con el que ya comercializa los avales para vivienda para jóvenes, que suman 10 millones de euros en financiación hasta el momento.

Por otro lado, la consejera delegada de Bankinter ha advertido de que estudiarán la letra pequeña del nuevo gravamen extraordinario que quieren hacer permanente y anunció que "volveremos a recurrirlo si vemos razones para ello", porque tal y como está redactado ahora, tiene "problemas técnicos y jurídicos" que han de ser solventados. Por ello, si consideran que no se ajusta a la ley, "lo volveremos a recurrir" porque "tenemos la obligación de defender a nuestros accionistas".

Ortiz volvió a calificar este tributo como "discriminatorio, no solo porque otros sectores no lo paguen, sino porque ni siquiera tienen que hacer frente a él todos los bancos", uno de los aspectos que reclama deben eliminarse, ya que "cualquier tasa, por ejemplo el IBI, la pagan todos los contribuyentes y no unos sí y otros no". "Sea el impuesto que sea, si desde nuestro punto de vista cumple la legalidad, lo pagaremos como hacemos con todos los impuestos", aunque advirtió que el banco va a leer "hasta la más mínima letra pequeña" de la redacción del impuesto cuando lo hagan permanente. "Nos debemos a nuestros accionistas y podemos tener problemas si no hacemos y protegemos lo que es suyo".

En la misma línea ha exigido terminar con el "mercadeo político" con este impuesto, pero rechazó que el banco se vaya a llevar su negocio "a otro sitio, eso lo tenemos claro. Nuestro lugar está aquí". Eso sí, no dudó en dar un sutil toque de atención al Gobierno señalando que el negocio internacional del grupo "se puede hacer desde donde se quiera, desde España, desde Portugal o desde Irlanda", como el negocio de tesorería o las inversiones de las cartera de bonos.