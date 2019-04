La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha pedido a los partidos políticos españoles, a dos semanas de las elecciones generales, "huir del cortoplacismo e impulsar una agenda reformista con visión de largo plazo, que fomente el crecimiento inclusivo y la cohesión social". Además, ha incidido, en su discurso a los accionistas, en que serán necesarios acuerdos entre los distintos partidos y ha asegurado que está orgullosa de España, informa Efe.

Estas son las diez peticiones de la presidenta del Santander a los políticos:

1. "Necesitamos una educación de primer nivel. Siempre digo que la educación no lo es todo, pero lo es casi todo. Ésta tiene que ser la prioridad. Gane quien gane, gobierne quien gobierne, necesitamos un compromiso permanente con la educación".

2. "Para invertir más en educación, necesitamos una economía que genere los recursos que permitan financiar servicios públicos de calidad. Una economía fuerte es la gallina de los huevos de oro".

3. "Todos queremos justicia social e igualdad de oportunidades. Pero para tenerlas, necesitamos tener crecimiento económico. El objetivo no es sólo crecer, sino que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos".

4. "En política económica, sabemos lo que funciona y, sobre todo, sabemos lo que no funciona. Si queremos una España que funcione para todos, necesitamos una política económica que funcione. Sin crecimiento no hay inclusión. Por eso me gustaría pedir a los políticos que hablen claro".

5. "Tras las elecciones necesitamos huir del cortoplacismo e impulsar una agenda reformista con visión de largo plazo, el crecimiento inclusivo y la cohesión social, que sólo es posible si los empresarios invierten y crean empleo".

6. "A la vista de las encuestas, esta no será tarea de un solo partido. Necesitamos un pacto por el crecimiento inclusivo. Va a ser necesario llegar a acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Esto requiere responsabilidad y madurez. Sabemos hacerlo; lo hemos demostrado otras veces".

7. "España además puede y debe recuperar protagonismo en la construcción europea. Trabajar por una mayor integración y participar de las decisiones es también nuestra labor".

8. "Construir Europa es política nacional. Europa es la solución y no el problema".

9. "El brexit es nuestro canario en la mina que nos avisa de los peligros que pueden venir si ignoramos estas oleadas o minimizamos las preocupaciones que millones de personas tienen sobre sus trabajos, su prosperidad y su futuro".

10. "Europa no es perfecta pero es el mejor modelo de democracia contrastado, un modelo de sociedad abierta e inclusiva y de economía de mercado. Seamos proactivos, aportemos ideas para construir una Europa aún mejor".