Caixabank gana 533 millones, un 24% menos, y dice que paga muchos impuestos

Caixabank obtuvo un beneficio de 533 millones de euros en el primer trimestre de 2019, un 24,3% menos en el mismo periodo del año anterior. El descenso se justifica por la no atribución de los resultados de Repsol (63 millones) y BFA (76 millones) y por la revalorización en 2018 de la participación de BPI en Viacer (Viacer). Sin esos impactos, el beneficio crece un 4,3%. Por otra parte, el margen de intereses -el negocio más tipicamente bancario aumetnó un 2,9%, mientras que los ingresos por comisiones cayeron un 2,9%. La Bolsa acogió los resultados en un primer momento con caídas cercanas al 3% en la cotización de las acciones de la entidad.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, en la presentación de resultados, declinó hacer valoraciones sobre los resultados de las elecciones generales, pero sí envío algunos mensajes al futuro Gobierno y también a la sociedad. Gortázar insistió en que "no hay un único bolsillo que se llama la banca". Aclaró que hay diferentes entidades financieras y que muchas de ellas no han recibido ayudas y, aunque no lo dijo con tanta claridad, dejó claro que no se les puede pedir que devuelvan algo que no han recibido. Además, precisó que, por ejemplo, Caixabank contribuyó con 4.700 millones de euros al saenamiento del sector. Es decir, no solo no recibió ayudas sino que ayudó. "Hay que diferenciar entre las entidades financieras y nosotros no somos responsables de lo que perdieron otros", comentó Gortázar que defiende que esto es algo que "a veces no se lo recordamos a la sociedad".

El consejero delegado de Caixabank detalló los impuestos que paga la entidad, un 25% en 2018, lo que representó 712 millones de euros, sin olvidar que también dedica un 40% de su beneficio a la Obra Social de la Fundación. "Pagamos muchos impuestos", puntualizó. Gortázar eludió pronunciarse sobre futuros acuerdos de Gobierno: "Respetaremos los acuerdos de los partidos", precisó, aunque sí abordó algunas de las que considera prioridades del nuevo Gobierno, entre las que destaca mantener el crecimiento económico y profundizar en la disciplina presupuestaria -reducción del déficit- para converger también en este terreno. Reclamó consenso social y político para los grandes temas como pensiones, demografía y educación, no solo de los jóvenes sino también de quiénes deben adaptarse a los cambios tecnológicos. Por último Gortázar se mostró partidario del diálogo para abordar el asunto catalán: "Se debe llegar a un gran acuerdo", precisó.