Cómo los bitcoin contaminan el planeta

Las criptomonedas, los antiguos “token” de las ferias, han llegado para quedarse. Su cotización es una montaña rusa a la que prestan cada vez más atención los gurús económicos y los bróker de divisas. La más reconocida de todas es el bitcoin, cuyo valor ronda los 4.450 euros a fecha de hoy, pero también están Ethereum, Ripple, Litecoin y Dogecoin. Hasta Facebook valora si mantener el lanzamiento de Libra, su propia divisa. La “emisión” de estas divisas no sigue los métodos tradicionales. No existe un banco emisor ni rotativas de papel moneda. Su fabricación corre a a cuenta de los llamados “mineros”, una red de agentes que mediante algoritmos web mantienen la seguridad y fiabilidad de las criptomonedas. En muchas ocasiones, se ha apuntado al rastro del dinero negro tras las fuertes fluctuaciones de las cotizaciones de las criptomonedas, pero hasta ahora no se había investigado el rastro contaminante de la minería web.

A lo largo de 2018, la minería web podría haber consumido hasta 18,8 gigavatios de energía eléctrica, de acuerdo con la investigación realizada por Kaspersky sobre el impacto económico y ambiental de esta actividad. Este dato es comparable al 70% de la tasa de consumo eléctrico de España. En otras palabras, las criptomonedas lanzan a la atmósfera 800 toneladas de CO2 al año.

Según advierte el estudio de Kaspersky, la minería web o “criptojacking” es una amenaza a la que pueden estar expuestos muchos usuarios sin apenas darse cuenta, solo lo sabrían si revisan el código fuente de una página web o si notan que ciertos recursos web sobrecargan sus dispositivos cuando se abren. La minería web es un método de minado de criptomoneda que se aprovecha de los visitantes de una página web al transformar la capacidad de sus dispositivos en criptomonedas mientras el navegador está encendido o ejecutándose en segundo plano. Sin embargo, en algunos casos, las páginas web notifican a los usuarios su exposición a este esquema y les piden su consentimiento, explicándoles que el minado se está realizando para monetizar la página web y que no haya necesidad de mostrar anuncios molestos o tener que recurrir a suscripciones de pago.

La minería web suele considerarse una actividad inocente que no da lugar a pérdidas significativas de dinero y solamente consume una pequeña cantidad de energía. Para desmontar este mito, los investigadores analizaron las estadísticas de informes de las soluciones de seguridad de Kaspersky que previnieron la actividad de la minería web en el año 2018. Así llegaron a la conclusión de que, si bien las pérdidas individuales pueden considerarse insignificantes, el impacto global es nefasto.