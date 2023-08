Competencia acaba con las sospechas del Gobierno: las grandes superficies no se han forrado con el IVA

"No existen indicios generalizados de fenómenos de no traslación de la reducción del IVA de los alimentos a los precios finales por parte de las distribuidoras". Con esta conclusión, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto punto final a todas las advertencias, amenazas y críticas lanzadas por parte de algunos miembros del Gobierno contra las grandes superficies, a los que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, llegó a acusar de "forrarse a costa la inflación". Según la investigación realizada por Competencia, los distribuidores han trasladado "íntegramente" a los precios la bajada del IVA aprobada por el Gobierno para algunos alimentos y no ha encontrado "diferencias en el grado de traslación" de esta rebaja.

A finales del pasado ejercicio, el Gobierno anunció la rebaja del IVA a los alimentos básicos -cuando el IPC general de los alimentos crecía casi un 16% anual y hoy lo hace al 10,3%-, que pasó del tipo superreducido del 4% a uno del 0% para el pan, el queso, los huevos, las frutas y las verduras. Por su parte, las pastas o el aceite bajaron del 10% al 5%. Al poco de poner en marcha esta medida, y ante su limitado efecto, ministras como Nadia Calviño o María Jesús Montero advirtieron de que “vamos a hacer un seguimiento de cómo se comporta el precio de los productos de la cesta básica. La CNMC va a investigar por si detecta en algún momento que se produce alguna actitud no deseada por parte de las empresas para que se pueda actuar de inmediato, para que las medidas contra los efectos de la inflación aprobado el martes lleguen, de verdad, al bolsillo de los ciudadanos".

Otras fueron mucho más allá, como la citada Belarra, o la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusaron directamente a estas compañías de "no estar repercutiendo la bajada del IVA", e incluso de "estar haciendo negocio" con esta rebaja al "inflar los precios aprovechando la situación".

El estudio de la CNMC -realizado a petición de la Secretaría de Estado de Economía, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño- ha puesto fin a todas estas especulaciones tras analizar cómo los principales distribuidores alimentarios de libre servicio (supermercados, hipermercados) han trasladado la rebaja del IVA al precio de sus productos y concluir que no se han detectado "indicios de problemas sistemáticos ni diferencias entre las zonas geográficas con una mayor y menor concentración de establecimientos". Así, aunque destaca la importancia de que exista competencia, no encuentra en este caso indicios de que en las áreas en las que cabría esperar menor intensidad de la competencia hayan trasladado a precios finales la rebaja impositiva de forma diferente a las áreas con probabilidad de mayor intensidad competitiva. "No se ha encontrado relación entre los niveles de concentración y la variación de los precios finales", explica el estudio.

El texto también señala que si se toman como referencia las variaciones de precios observadas entre el 27 de diciembre y el 4 de enero, se aprecia que, "en general, se ha producido una traslación elevada de la rebaja del IVA, y que esta ha sido independiente del nivel de competencia en las provincias y municipios". Así, la rebaja de los precios ha sido ligeramente superior a la esperada en algunas provincias, lo que se explica por la existencia de variaciones positivas extremas registradas por algunos productos hortofrutícolas en estas provincias, que sesgan al alza el promedio. Excluyendo los tres productos que han registrado mayores variaciones (alcachofas, plátanos y naranjas), la variación media de los precios de los productos rebajados en las provincias españolas ha estado comprendida entre el -3,6% y el -4,8%, con independencia de la concentración del mercado provincial.

Para realizar este estudio, la CNMC ha analizado cómo los principales distribuidores alimentarios de libre servicio (supermercados, hipermercados, etc.) de España han trasladado la rebaja del IVA al precio de sus productos. Ha recabado más de 60.000 precios directamente de los distribuidores y utilizado datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Eurostat, y varias consultoras privadas. El estudio ha revisado el marco jurídico y las características económicas del sector en España y ha repasado los estudios previos sobre esta materia. Los grupos requeridos han sido los diez mayores grupos de distribución minorista a nivel nacional del año 2021: Alcampo, Aldi, Bon Preu, Carrefour, Consum, DIA, El Corte Inglés, Eroski, Lidl y Mercadona.