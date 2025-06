Competencia avisa de que los responsables del apagón se enfrentan a multas de hasta 60 millones e inhabilitaciones

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), Cani Fernández, ha afirmado hoy que "está claro que la respuesta de las instalaciones no fue la esperada" durante el apagón del pasado 28 de abril y recordó que las multas a los operadores podrían alcanzar los 60 millones de euros.

Así se expresó Fernández en el XLII Seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) `Cuarenta años de España en la UE. Evolución de la economía Española. De la autarquía a la economía¿ que tiene lugar en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

En todo caso, defendió que el sistema eléctrico contaba con suficientes herramientas para controlar la tensión y evitar lo ocurrido. "Hay capacidad suficiente en el sistema, pero por lo que fuera no funcionó", afirmó.

En la misma línea, se mostró convencida de que "tenemos los mecanismos suficientes para que esto no vuelva a pasar" y de que "es normal que todavía no sepamos cuáles son todos y cada uno de los orígenes de las cuestiones que pasaron".

"Puede que no haya una única causa y me decanto por la concurrencia de muchas causas que llevaron a algo que no era previsible", añadió, antes de indicar que los informes conocidos hasta ahora constatan el qué pero no el por qué", ha indicado en declaraciones recogidas por Servimedia.

Por ello, explicó que en el informe que va a elaborar la CNMC "para el que no fijó ningún plazo, vamos a seguir profundizando en puntos que merecen un análisis más detallado para esclarecer el hecho concreto y entender que puede ser mejorable".

Entre otros aspectos, apuntó que la CNMC quiere conocer el origen exacto de las oscilaciones que se produjeron desde las 12.00 horas, tanto la procedente del centro de Europa como la provocada por la planta fotovoltaica de Badajoz.

A este respecto, recordó que las medidas tomadas por Red Eléctrica para amortiguar dichas oscilaciones, como un mayor mallado de la red o el cambio en la gestión de la interconexión con Francia, provocaron un incremento de la tensión.

Además, la CNMC va a analizar si las plantas de generación actuaron de forma correcta para controlar la tensión, ya que, según apuntó Fernández, "todas las instalaciones están obligadas a prestar servicio básico de regulación", tanto las convencionales como las renovables.

Otro punto que formará parte del informe de la CNMC será constatar si las primeras desconexiones de las plantas estaban justificadas o se produjeron de forma prematura, además de identificar dónde se pudo producir el fallo, si en los equipos o en las protecciones, así como si fue en las redes de distribución o de transporte.

En cuanto a las posibles sanciones, indicó que también pueden ser impuestas por el Ministerio de Transición Ecológica y que pueden, además de las multas, ser inhabilitaciones temporales, pérdidas de autorizaciones administrativas o indemnizaciones para el sistema eléctrico por los perjuicios sufridos.

"Los mecanismos para controlar el sistema están, pero hay que ver lo que pasó", reiteró Fernández, quien señaló también el impacto en lo ocurrido de la baja interconexión con Francia. A este respecto, explicó que se produjo un incidente similar en Alemania en 2021 que se pudo controlar gracias al hecho de que dicho país esta "interconectado absolutamente".

Por ello, denunció la actitud de Francia, país al que acusó de "retrasar sistemáticamente" el desarrollo de los procesos de interconexión previstos a través de los Pirineos.

"Están pendientes desde hace más de 10 años y siguen igual", lamentó Fernández, quien pidió que la Comisión Europea tenga "una mano más firme" con el Gobierno del Elíseo.