Criteria, abierto a cualquier tipo de socio que sumar a Naturgy siempre que comparta su estrategia de crecer a largo plazo

Tras romper las negociaciones con la emiratí Taqa para lanzar una OPA conjunta y concertada sobre Naturgy, CriteriaCaixa, principal accionista de la compañía energética española -controla el 26% de su capital-, no ha abandonado su idea de buscar un socio para la empresa y facilitar la salida de los fondos CVC y GIP, que controlan el 41,3% de su accionariado. Como dicen desde el "holding" de La Caixa, en empresas estratégicas no les gusta estar solos y por eso siguen a la búsqueda, sin prisa pero sin pausa, de un aliado en Naturgy que esperan encontrar lo antes posible. Aunque no cualquiera.

Si bien desde Criteria se muestran abiertos a dar entrada a cualquier tipo de socio, ya sea de tipo financiero o industrial, también matizan que debe ser un aliado que comparta su programa a largo plazo para hacer crecer a la compañía.

No parece, en todo caso, que entre los candidatos que maneja Criteria esté el fondo australiano IFM, ya presente en Naturgy. A pesar de que desde Criteria aseguran estar dispuestos a hablar con todo el mundo, también añaden que, para hablar, hacen falta dos.

Desde el "holding" tampoco se muestran dogmáticos respecto a cómo ejecutar ese crecimiento. Si bien aseguran que en su ánimo no se encuentra trocear la compañía, también añaden que si el proyecto Geminis que sopesa la dirección de Naturgy para desgajar el negocio regulado del liberalizado se pone encima de la mesa, lo discutirán. Y si añade valor, lo apoyarán. Aunque no respaldarán trocear por trocear la compañía, precisan.

Desde Criteria también trasladan que en este momento se sienten cómodos con la participación del 5% que tienen en otra de las compañías estratégicas españolas, Telefónica. Fuentes del mercado aseguraron semanas atrás que la intención del "holding" es incrementar este paquete hasta el 10%, aunque desde Criteria se limitan a asegurar que aunque quieren ser parte troncal de la teleco, en ningún momento han comunicado que quieran ser el primer accionista de Telefónica y que, en todo caso, si aumentan su participación en la compañía, lo comunicarán al mercado.