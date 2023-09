Cuatro consejos para evitar futuros problemas al usar tarjetas de crédito

El uso de las 88 millones detarjetas que hay en circulación en nuestro país está a la orden del día, ya que es uno de los métodos de pago más utilizado por los españoles. Tanto es así, que el empleo de este dinero plástico ha experimentado un aumento del 29%, según datos del Banco de España (BdE), lo que deja entrever el afán de la utilización de este método de pago. No obstante, esta cifra no se quedará ahí, sino que seguirá en aumento, por ello, desde el portal de reclamaciones reclamador.es comparten una serie de consejos para evitar futuros problemas al utilizar este instrumento financiero.

1. Examinar detenidamente el contrato

Antes de nada, es imprescindible que se comprendan todas las cláusulas del contrato y resolver las dudas que se tengan antes de firmarlo y adquirir cualquier producto financiero.

"Este proceso implica informarse sobre los intereses asociados a las tarjetas, determinar si existen requisitos mínimos de uso en un período específico, identificar si se trata de una tarjeta de débito o crédito y, de manera crucial, entender la modalidad de pago de la deuda generada a través de la tarjeta", explican desde el portal de reclamaciones.

2. Limitar el uso de múltiples tarjetas de crédito

Los consumidores deben limitarse a utilizar mínimamente las tarjetas de crédito, ya que de esta forma tendrán un mayor control del gasto que realizan. Y es que si se utilizan varias tarjetas sin un "control adecuado", puede que llegue el momento en el que el consumidor se quede sin dinero suficiente en su cuenta bancaria, lo que puede dar lugar a un descubierto y a contraer una deuda con el banco.

3. No excederse en los pagos

Las deudas acumuladas al pagar con tarjetas de crédito no se deducen inmediatamente de la cuenta, a diferencia de las tarjetas de débito. Por tanto, los consumidores que tienen una tarjeta de crédito suelen realizar gastos considerables con este dinero plástico, con la expectativa de contar con liquidez cuando llegue el momento de pagar.

Aquellos que cuenten con una tarjeta de débito, si en el día de pago no han recibido aún la nómina o el ingreso esperado, no tendrán los fondos suficientes para cubrir la deuda. No obstante, en el caso de que un consumidor tenga una tarjeta de crédito y se gaste una cifra que sea superior a los fondos de la cuenta, este acto podrá generarle problemas de liquidez futura. Por tanto, desde el portal de reclamaciones señalan que "el uso responsable de estos medios de pago es más relevante que nunca, ya que el incumplimiento del pago puede resultar en intereses de mora substanciales".

4. Realizar un seguimiento periódico de las cuentas bancarias

Antes de realizar cualquier gasto significativo, es importante conocer los fondos de los que disponemos para intentar ahorrar lo máximo posible en el caso de que surjan imprevistos financieros. Asimismo, también se podrá realizar un seguimiento periódico de las cuentas bancarias, para así poder detectar posibles errores, como el cobro indebido de comisiones bancarias u otros.