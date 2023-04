Dancausa, contra la ley del alquiler: "Intervenir el mercado logra el efecto contrario y sube los precios"

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha mostrado su rechazo a intervenir el mercado inmobiliario alquiler, tanto el de la compraventa de vivienda como en el alquiler, y ha criticado sin tapujos la nueva ley de vivienda presentada por el Gobierno porque la intervención de los mercados en general, "ya sea inmobiliario o cualquier otro, produce distorsiones". En este sentido ha tirado de ironía al afirmar que "no debemos tomar partido por las decisiones que toman los políticos toman en campaña electoral. Yo estoy claramente en contra de la intervención porque, en teoría, parece una medida buena que se intente controlar el precio por la inflación y la escasez de viviendas en alquiler, pero luego lo que se consigue es el efecto contrario. Por eso estoy en contra de la ley del alquiler". Así lo ha afirmado en la rueda de prensa que Bankinter ha celebrado para presentar sus resultados del primer trimestre de 2023, en el que ha sumado su mejor arranque de año y ganado 185 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo de 2022.

Sin dejar de lado el tema de la vivienda y a preguntas de los periodistas, la CEO de la entidad bancaria no ha querido entrar a valorar la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de movilizar en torno a 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible de jóvenes y familias, y se ha limitado a valorar que "es una propuesta que entra dentro de la campaña electoral. Nos unimos a la Sareb no con mucho entusiasmo y, como era previsible, vimos que no iba a aportar ningún valor y nos salimos. Ahora ya no tenemos nada que ver con la Sareb, por lo que no voy a opinar sobre ello".

Dancausa ha mostrado su satisfacción por los "excelentes resultados" del primer trimestre, a pesar de haber tenido que hacer frente a los 77 millones de euros del nuevo impuesto temporal a la banca, contra el que ha vuelto a cargar pese a que Bankinter "ha sido capaz de digerir el pago". Según ha vuelto a defender, este tributo es "injusto y discriminatorio. Pero ahora que ya lo hemos pagado he decidido que no quiero seguir hablando de él", sentenció entre las risas de los presentes. Sí ha señalado que el banco ha realizado unas dotaciones por deterioros de 102 millones de euros, de los cuales 79 millones de euros están destinados para cubrir riesgos crediticios y el resto, para costes de carácter más legal u operativo. Según ha detallado, estas dotaciones se deben a la actualización de los modelos internos. "No significa que se haya incrementado el coste de la morosidad", a lo que el director financiero, Jacobo Díaz, apostilló que, en caso de no haber contado con el impacto del impuesto, el beneficio neto atribuido habría aumentado un 60% en vez del 20% final.

Respecto a la remuneración de los depósitos, que no termina de llegar entre los grandes bancos, Dancausa reconoció que las entidades tienen que "remunerar más", pero que ese momento "no ha llegado todavía" para el banco. "Lo haremos en función de la vinculación que tenga cada cliente". En su lugar, destacó que están ofreciendo alternativas y puso en valor la remuneración de su ya clásica Cuenta Nómina del 5% el primer año y el 2% el segundo durante diez años -"algo que no hace nadie"-, y de la nueva cuenta online al 1% "que está funcionando muy bien".

Dancausa presumió de datos positivos y defendió que "nosotros tenemos una sólida capacidad de resistencia. Somos la entidad con el mejor balance para afrontar una posible crisis financiera", algo que se ha puesto de manifiesto en los 'stress test' que realiza de forma periódica la Autoridad Bancaria Europea. "La ratio de depósitos sobre créditos estaba en el 102,6% y no tenemos vencimientos importantes previstos en los próximos años, por lo que estamos muy tranquilos". En este sentido, ha rechazado cualquier impacto negativo por culpa de las turbulencias financieras internacionales. "Llevamos once años reforzando los balances, la liquidez, los ratios de capital, de solvencia. El BCE conoce perfectamente todos los riesgos y fuerzas externas que pueden impactar a cada uno de los bancos, nos conocen muy bien".

Por su parte, el director financiero de la entidad, Jacobo Díaz, en la conferencia para analistas e inversores, Jacobo Díaz, ha descartado llevar a cabo un programa de recompra de acciones durante este año, al tiempo que ha aludido que debe mantener una postura de prudencia ante las incertidumbres que se están viviendo en los mercados. "No esperamos ninguna recompra de acciones por el momento. Creemos que el exceso de capital debe estar destinado a crecer. Al mismo tiempo, la incertidumbre del entorno nos hace ser un poco más prudentes en este aspecto".

Asimismo, Díaz ha reconocido que no tiene planes de elevar su ratio de distribución de dividendos entre los accionistas, situado en el 50% de las ganancias. "Seamos cautos", ha apostillado. El banco sigue así la línea marcada por el Banco de España, que pidió a los bancos españoles prudencia en sus decisiones y que destinaran parte de los beneficios para provisionarse en caso de que las turbulencias acaben teniendo algún tipo de impacto en España.

El banco cerró el primer trimestre de 2023 con un beneficio neto de 184,7 millones de euros, lo que supone un 19,7% más que en el mismo periodo de 2022. De su lado, los ingresos (margen bruto) alcanzaron los 615,9 millones, un 23,3% más. Para el conjunto del año, Bankinter espera que los ingresos por intereses (margen de intereses) crezcan en el entorno del 25%. Esto supone una revisión al alza frente a las previsiones de enero, que situaban el ritmo de incremento entre el 20% y el 21%. Solo en el primer trimestre, Bankinter ingresó por intereses netos 522,2 millones de euros, un 63,2% más.