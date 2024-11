¿Deberías rescatar tu plan de pensiones en 2025?

Un plan de pensiones individual un producto de ahorro enfocado a reservar un colchón para la jubilación, por lo que tiene un acceso más restringido. El titular puede rescatar su plan de pensiones en el momento de su jubilación y en los siguientes casos: a partir de 10 años de antigüedad, en caso de desempleo de larga duración y enfermedad grave. Si en 2025 ya se han cumplido los 10 años mínimos y te estás planteando retirar las cantidades, esto es lo que aconseja el comparador de productos financieros Helpmycash.

Pueden darse dos escenarios: que necesites el dinero o que no, pero estés tentado de recuperarlo. Si lo necesitas, retíralo, pero aplicando una serie de consejos para reducir al máximo los impuestos que tienes que pagar.

-Retirar el plan de pensiones en forma de capital, con la que se recibe todo el dinero acumulado en el plan en un solo pago. El dinero del plan se sumará a tus rentas del trabajo como si tuvieras un segundo pagador y elevará considerablemente tu base imposible. Es la opción menos recomendada. Esta fórmula permite aplicar una reducción del 40% sobre las cantidades invertidas antes del 31 de diciembre de 2006, pero sólo es posible hacerlo una vez y en un plazo de dos años desde la jubilación o la contingencia que motivó el rescate.

-Retirar el plan de pensiones en forma de renta, unas cantidades que se recibirán de forma anual, semestral, trimestral o mensual. También sumará a tus rentas en el IRPF aumentando la base imponible. Con esta opción el impacto fiscal es menor, ya que el IRPF es un impuesto progresivo, y al recibir una cantidad menor cada año, es menos probable que alcances los tramos más altos de tributación.

-Retirar el plan de pensiones de forma mixta, cobrando una parte en forma de capital, normalmente cuando se decide recuperar las cantidades, y el resto en forma de renta de forma periódica. No es la mejor opción, pero tampoco la peor.

Si, en cambio, no necesitas el dinero pero estás planteándote sacarlo, Helpmycash aconseja esperar para cumplir su objetivo: tener un ahorro adicional para complementar la jubilación pública. Además, el comparador señala que "la clave de un plan de pensiones exitoso es el tiempo".

"Cuanto más tiempo permanezca invertido tu dinero, mayores serán las probabilidades de que crezca gracias al interés compuesto. Si retiras tus fondos prematuramente, podrías estar limitando enormemente las ganancias futuras que podrías obtener", advierte. Por otro lado está el tema de la fiscalidad. Si no sacas el dinero, no tendrás que tributar por ello y, además, las aportaciones te permitirán reducir tu base imponible de la declaración de la Renta.

¿Cuánto se puede aportar?

Por la mayoría es conocido que Hacienda permite deducir en la declaración de la Renta las aportaciones a planes de pensiones individuales, pero como estos productos tienen beneficios fiscales, también tienen un techo de ahorro. Esta cuantía máxima ha ido menguando considerablemente en los últimos años para incentivar en su lugar los productos colectivos o de empleo. Para 2021, ya se bajó de 8.000 euros a 2.000 euros el límite de aportaciones deducibles para los planes individuales en aras de fomentar más los colectivos, y para 2022 se siguió la misma estela, reduciéndolo en otros 500 euros, mientras que las desgravaciones de los planes de empleo subieron 500 euros (de 8.000 a 8.500 euros).

Desde 2022, el límite máximo de deducción por aportaciones a planes de pensiones individuales asciende a la menor cifra entre 1.500 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y/o de actividades económicas. Este límite es aplicable a planes de pensiones individuales y planes de previsión asegurados (PPA), pero también para las aportaciones realizadas a planes de pensiones de empleo (PPE), planes de previsión social empresarial (PPSE) y mutualidades de previsión social.

No obstante, la aportación deducible podrá incrementarse en hasta otros 8.500 euros adicionales (hasta un total de 10.000 euros) para los planes de empleo y los planes empresariales, “siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social empresarial por importe igual o inferior a la respectiva contribución del empleador. A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tendrán la consideración de aportaciones del trabajador”, explica BBVA Mi Jubilación.

Si su pareja también cuenta con un plan de pensiones, pero no tiene rendimientos netos del trabajo y/o actividades económicas o estos son inferiores a 8.000 euros anuales, podrá aportar 1.000 euros extra al plan de su cónyuge. Además, las personas con un grado de minusvalía física igual o superior al 65% o minusvalía psíquica de un 33% o superior podrán aportar hasta un máximo de 24.250 euros incluyendo las aportaciones hechas por terceros, que no podrán ser superiores a 10.000 euros anuales.