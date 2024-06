¿Debo renovar el DNI si me mudo?

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento que acredita la identidad, los datos personales que en él aparecen y la nacionalidad española de su titular. Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento o validez son tan solo algunos de los muchos datos que figuran en el DNI. Este está expedido por el Registro Nacional de las Personas, y es obligatorio desde los 14 años de edad, puesto que identifica legalmente a una persona y le permite llevar a cabo diferentes trámites como operaciones bancarias, presentar la declaración de la Renta o cambiar de domicilio. Pero, ¿qué corre al alquilar o comprar una vivienda? ¿Se debe renovar el DNI si una persona se cambia de casa?

"No es obligatorio renovar el DNI al cambiar de domiciliohabitual, pero sí muy recomendable. Es importante que las autoridades sepan dónde vives por cuestiones principalmente administrativas: si tu nuevo domicilio no aparece en el DNI seguramente no te lleguen citaciones, multas, cartas oficiales, burofax y otras comunicaciones importantes", explica el portal inmobiliario Fotocasa. Por tanto, es importante actualizar este documento para evitar problemas con la correspondencia importante.

Aunque este no sea un trámite obligatorio, la actualización del domicilio en el padrón sí que lo es. "Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año", tal y como establece el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

A pesar de ello, la normativa sí que obliga a los ciudadanos extranjeros a comunicar el cambio de domicilio. Por tanto, retrasarse en esta comunicación se considerará una infracción grave.

Gestiones al cambiar de domicilio

Estas son una serie de gestiones que se deben realizar al cambiar de domicilio habitual: