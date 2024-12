Día clave para MUFACE: las aseguradoras tienen 24 horas para lanzar una nueva propuesta al Gobierno

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) se encuentra en un momento crítico. El Gobierno, que vio como Adeslas, Asisa y DKV rechazaban la licitación propuesta sobre la mesa, inició el pasado 20 de noviembre una consulta de mercado para elaborar una nueva licitación de cara a los próximos años.

El objetivo de esta consulta es conocer que aseguradoras estarían interesadas en entrar al concierto y cuáles deben ser los costes a pagar por el Ejecutivo para contar con su presencia. Por ello, el Gobierno ha solicitado a todas las aseguradoras un baremo sobre los costes estimados anuales por mutualista, para orientar cuáles deben ser los costes económicos de mantener MUFACE.

El objetivo del Gobierno

Las exigencias de las aseguradoras tienden a ser muy distintas. La duración y el coste de las primas son dispares según la aseguradora, lo que puede generar un problema a la hora de concretar una segunda licitación que, esta vez, si convenza.

Según fuentes cercanas al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, la nueva licitación podría llegar al Consejo de Ministro la semana que viene, debido a la urgencia que existe por cerrar un acuerdo antes de que acabe el plazo del anterior concierto.

Fecha límite del anterior concierto

Los mutualistas que están asegurados con Asisa, Adeslas y DKV podrán acceder a esta sanidad privada hasta el próximo 31 de enero. No obstante, esto no será así para todos. Las aseguradoras prestarán asistencia hasta esta fecha siempre que sean procesos de salud ya iniciados o muy graves, mientras que las nuevas citaciones que no tengan carácter de urgencia serán rechazadas. Esto significa que, en el caso de que algún mutualista quiera acceder a su sanidad privada pero no sea algo urgente, su cita será posterior al 31 de diciembre (fecha de vencimiento del contrato), lo que implica que no será atendido.

Ante esta problemática, los sindicatos han convocado manifestaciones para el próximo 11 de diciembre denunciando la precariedad de la situación y el miedo a perder MUFACE.

Por su parte, el Gobierno ya ha confirmado su intención de mantener la Mutualidad sea como sea. "El Gobierno no tiene en ninguno de sus planes desmontar MUFACE. Queremos transmitir tranquilidad. Vamos a ir a una nueva licitación. Las aseguradoras seguirán prestando sus servicios en las condiciones actuales hasta que haya un nuevo concierto", afirman desde Moncloa.

Una prórroga como último recurso

En caso de no concretar un nuevo concierto, el Gobierno deja como última opción una prórroga. Sin embargo, esta posibilidad podría no ser factible debido a que hay plazos en la presentación de la oferta que no se han cumplido.

Por tanto, hoy se inicia una cuenta atrás para conocer que deparará a MUFACE y a todos los funcionarios asegurados.

Sanidad quiere eliminar la mutualidad

Y todo esto sucede en un contexto en el cual el Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García propone la eliminación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Según un informe remitido por el ministerio, lo más lógico es acabar con la mutualidad al ser un organismo "insostenible". La intención de la ministra es la de incorporar en nueve meses a toda la población mutualista a la sanidad pública, lo que supone que más de millón y medio de personas accedan a la sanidad pública.

Para llevar acabo el cambio de los funcionarios de un sistema a otro, el Gobierno destinaría la financiación que actualmente suministra a las aseguradoras a las Comunidades Autónomas, con el objetivo de que estas lo inviertan en los servicios autonómicos de salud. En total serían 2.681 millones de euros que llegarían a las arcas de las comunidades autónomas.

Esta transición se realizaría de forma escalada por orden de apellido, edad y aseguradora para evitar el colapso en la sanidad pública.