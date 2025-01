Díaz acusa a Cuerpo de vetar la reducción de jornada y este lo niega: "Solo queremos garantizar su debate y análisis"

No hay tregua en la guerra declarada entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha lanzado en tromba contra el ministro de Economía tras acusarle de vetar el acuerdo entre Trabajo y los sindicatos para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. "Es algo muy grave que se impida que este acuerdo del diálogo social llegue, efectivamente, a ser discutido en el Consejo de Ministros. Me parece muy grave esto, porque es un compromiso del Gobierno de España", ha denunciado Díaz, que ha insistido en que "ayer el Ministerio nos respondió por escrito vetando este debate".

Fuentes del Ministerio de Economía han negado que hayan vetado la aprobación de esta medida. "Es falso que hayamos bloqueado la tramitación urgente de la reducción de la jornada laboral. Al contrario, dada su trascendencia e importancia hemos dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la Comisión Delegada en la que sea posible debido a la relevancia económica de la iniciativa, con implicaciones en todos los sectores económicos. Queremos garantizar su debate y análisis a fondo con la participación de todos los ministerios económicos", han explicado a LA RAZÓN. También han negado que esta decisión vaya a retrasar su tramitación. "Al contrario, le damos la mayor importancia a la reducción de la jornada laboral y remamos a favor para que se tramite con la mayor velocidad".

En concreto, Economía quiere que una decisión tan importante debe ser debatido en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), órgano en el que se deciden y examinan los asuntos que deben tratarse en el Consejo de Ministros. Por tanto, si no es admitida o se retrasa su análisis, los plazos que quiere imponer la ministra de Trabajo se complican.

Pero Díaz no se fía y acusa a Cuerpo de no respetar "el acuerdo bipartito con los sindicatos, que impide que este acuerdo del diálogo social llegue, efectivamente, a ser discutido en el Consejo de Ministros", una decisión que va a de retrasar la aprobación de la rebaja de jornada. "Yo no comparto la política basada en promesas incumplidas. No engaño a nadie.) Estoy diciendo claramente que ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate. Ayer escuchaba yo al ministro y decía que todos estamos de acuerdo en la reducción de jornada. No es verdad", ha subrayado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha acusado directamente a una parte del PSOE y del Gobierno de "no querer la reducción de la jornada laboral pese a que hay un acuerdo entre firmado entre Sumar y el PSOE, además de que hay un acuerdo del diálogo social. Yo hasta antes de un mes de este trámite no pensé que iba a actuar así el PSOE, pero ya me consta por escrito".