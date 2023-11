Economía avisa de que la reforma del desempleo se hace entre todos los Ministerios y Trabajo le replica que acosa a los parados

El Ministerio de Trabajo redobla su enfrentamiento con el de Economía y recuerda que la reforma del subsidio por desempleo ya ha sido negociada con la Comisión Europea y avisó al Ministerio de Economía de que "no se aceptarán propuestas que supongan recortar esta ayuda". Fuentes de Trabajo volvieron a cargar contra sus homólogos de Economía por propuestas que van "encaminadas a introducir recortes en este subsidio" y elevaron su reto al asegurar que "lejos de bajar la prestación, la vamos a aumentar".

Las mismas fuentes subieron el tono hoy y, en un encuentro informal con periodistas, llegaron a tachar de acoso a los parados la propuesta de Calviño, por abocarles a no encontrar un empleo, amenazarlos con perder la prestación, estigmatizarlos, impedirles salir de su difícil situación e impulsarles a la pobreza.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses, según fuentes del Departamento que lidera Yolanda Díaz. Estas cifras son las que corresponderían al subsidio diseñado por Trabajo con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda.

Este planteamiento, que es el que Trabajo llevará próximamente a la mesa de diálogo social y el que se ha trasladado a Bruselas, choca con el defendido por el Ministerio de Economía, que no sólo propone rebajar la duración del subsidio de 30 a 12 meses, sino también rebajar su cuantía progresivamente, hasta una media de 442 euros a lo largo del único año en el que se percibiría, han apuntado las mismas fuentes. En concreto, Economía plantea que, durante los 12 meses de percepción, los primeros tres se cobre el 100% del Iprem (600 euros actualmente), para después bajar al 80% del Iprem (480 euros mensuales) en el segundo trimestre; al 65% del Iprem en el tercer trimestre (390 euros) y al 50% en el último trimestre (300 euros).

En cuanto a la compatibilidad con la vuelta al mercado laboral, la misma será de 45 días y desde Trabajo exponen que no prevén que se introduzca ninguna limitación por salario, a fin de que no existan temores por si por ejemplo no se supera un período de prueba en un nuevo empleo. La reforma también eliminará el mes de espera que debe mantener una persona que quiere percibir esta ayuda, al tiempo que establecerá en tres meses el período en el que se revisará el subsidio. Igualmente, la modificación legal reforzará los servicios de acompañamiento y orientación de las personas desempleadas.

Trabajo asegura que llevará su propuesta lo antes posible al Consejo de Ministros, incorpora al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según sus estimaciones) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000); elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata, y establece la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía. Además, en la propuesta de Trabajo los subsidios se revisarán trimestralmente y no de manera mensual para que los desempleados no tengan que estar diariamente pendientes de incumplir algunos requisitos de renta que les hagan perder el subsidio.

El Ministerio de Trabajo también pidió elevar la edad del subsidio para mayores de 52 años hasta los 60 años y una modificación de la Ley de Sanciones e Infracciones del Orden Social (LISOS) para que las sanciones a los parados actúen como incentivos para la búsqueda de empleo y contra la economía sumergida, según han relatado las mismas fuentes. Para Trabajo, las vías para encontrar empleo y para llegar al objetivo de pleno empleo están en las políticas activas de empleo y no en las sanciones. Así, el Ministerio insiste en que los parados lo que quieren es trabajar y señala que el 80% no llega a agotar las prestaciones, en su mayor parte porque encuentran antes un empleo. Aunque convocará próximamente la mesa de diálogo social para abordar esta materia con sindicatos y empresarios, el Ministerio cree que va en la línea de lo que defienden los sindicatos y la patronal.

Desde Nueva York, donde Calviño ha ido a una reunión , ha replicado que "todas" las reformas estructurales competen al conjunto del Gobierno e insistió en la necesidad de "acertar" con la reforma del subsidio por desempleo para que lleguen los 10.000 millones. Para la responsable de Economía es "evidente" que cuando se habla de una reforma tan importante en el ámbito laboral, como esta, implica no solo al Ministerio de Trabajo, sino también al de Economía, al de Seguridad Social y al Departamento de Hacienda. "Vamos a hacerlo igual que hemos hecho el resto de las reformas, coordinando la acción de todos los ministerios y a través también del diálogo social", ha subrayado Calviño en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a Nueva York.