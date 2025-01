Los economistas advierten de que el tsunami de reformas legales en vivienda ahuyentará la inversión y lastrará la oferta : "El mal ya está hecho"

El Consejo General de Economistas de España (CGE), a través de su órgano especializado en fiscalidad, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha lanzado una advertencia sobre la incertidumbre que generan a los inversores los constantes cambios legales en materia de vivienda, a raíz de las nuevas medidas anunciadas este semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para combatir la crisis de precios y oferta.

En concreto, el Gobierno quiere limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes mediante el incremento hasta el 100% del gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una vivienda. Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, ha avisado de que este anuncio puede desincentivar las inversiones en España a largo plazo, pese a que luego se dé marcha atrás y no entre en vigor.

Pich ha calificado de "demoledor" que las medidas para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes no se acoten a determinadas zonas o barrios. "Lo malo es cuando se hacen medidas de tipo general que se trasladan a diarios internacionales y se crea una sensación de peligro, de cambios bruscos, que luego se matizan pero el mal ya está hecho", ha señalado Pich. "La vivienda es un tema muy delicado, pero hay una cosa básica. Hay que incrementar la oferta y eso lo hace el sector público, privado y privado-institucional, el de las inversiones. No todo el mundo responde igual. Los fondos interiorizan que hay un cambio constante de medidas.Cuando deciden cerrar la persiana cogen y se van", ha añadido. Esto mermaría aún más la oferta y presionaría los precios a nuevos máximos.

Asimismo, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales ha señalado que aún se desconoce cuál es el gravamen que se elevaría. A las viviendas nuevas se les aplica el IVA y a las de segunda mano el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. No obstante, las comunidades puedes subir y bajar este impuesto, pudiendo llegar a desactivar la medida del Gobierno. Por lo tanto, se puede prever que el Gobierno ejecutará esta subida impositiva mediante la creación de una nuevo gravamen.

Desde el Consejo General de Economistas de España y desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales ven con preocupación que estos anuncios acaben desincentivado la llegada de inversiones a España y recomiendan a los extranjeros extracomunitarios no residentes que, si quieren adquirir una vivienda en España, lo formalicen antes de que entren en vigor esta medida, ya que les supondrá un peaje muy costoso.

Los pisos turísticos son otra modalidad de vivienda que se vería especialmente perjudicada, ya que el Gobierno plantea que tributen como un negocio, es decir, que paguen IVA, previsiblemente, del 21% en zonas con saturación turística. Mientras que los hoteles pagan un IVA del 10%. Esto también va a generar incertidumbre en seguridad jurídica para los propietarios.

La Ley 7/2024 ya recogía que se gravase a los arrendamientos de corta duración en aquellas zonas donde este tipo de alojamiento dificulta el acceso a la vivienda por la saturación turística. No obstante, hay una grieta: los propietarios de apartamentos turísticos en zona saturadas se podrán deducir el IVA soportado y de los suministros si compran vivienda nueva para arrendar.

El Gobierno, dentro de su nuevo plan de vivienda, también plantea una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia. Los economistas entienden que esta medida dejaría sin efecto los incentivos fiscales para el alquiler de larga duración en las zonas tensionadas introducidos por la Ley de Vivienda, que van desde una reducción del IRPF del 50% hasta el 90%, si se rebaja el precio de la vivienda un 5%.

Estas bonificaciones se desactivarían porque ya no se tendría en cuenta que la vivienda se ubique una zona tensionada. Eso sí, cada propietario deberá valorar si rebajar el precio un 5% para ajustarse a la horquilla de precios de referencia y beneficiarse de la rebaja fiscal le compensa o no.

Según una simulación realizada por los asesores fiscales, para un alquiler de 1.000 euros al mes, un propietario con una renta de 18.000 euros brutos al año, obtendría a su favor más de 300 euros por la bonificación del IRPF al 100% si recortara al mes un 5% la renta. En el caso de un propietario con un salario bruto de 30.000 euros al año y un alquiler de 1.000 al mes, este recorte de un 5% daría al propietario un beneficio de 630 euros a su favor.

Además, la vivienda se deberá adecuar a las características recogidas por el índice, que establece que los edificios deben tener carácter residencial, contar con más de cinco años de antigüedad y tener una superficie construida que no sea inferior a 30 metros cuadrados y tampoco superior a 150 metros.

Otra de las medidas anunciadas por Sánchez y analizadas por los economistas es la introducción de un cambio en el régimen de ventajas fiscales que tienen las socimis de vivienda -sociedades inmobiliarios que invierten en activos para alquiler- para que solo se aplique a las que promocionen vivienda en alquiler asequible.

Las socimis no tributan el impuesto de sociedades, siempre que cumplan con ciertos requisitos, como distribuir al menos el 80% de sus beneficios en forma de dividendos. No obstante, con los cambios, a las que no promocionen vivienda asequible se les empezaría a aplicar el tipo general del impuesto de sociedades, del 25%, pero los socios podrían eliminar la doble imposición -una vez a nivel de la empresa (impuesto de sociedades) y otra vez a nivel del accionista cuando recibe los dividendos- vía dividendo o venta de participaciones, que reduce el 95% de la tributación, y solo se aplicaría el 25% sobre el 5% del beneficio, dando un tipo final para los socios de las socimis del 1,25%.

Los economistas también piden al Gobierno que reconsidere los cambios para los mutualistas que cotizaron entre 1968 y 1978, que tienen que volver a solicitar las devoluciones a través de un formulario de la Agencia Tributaria año a año para recuperar lo que pagaron de más en el IRPF en 2019, 2020, 2021 y 2022. Creen que se está dejando en una posición muy complicada a estos mutualistas, de edad avanzada, y que estas devoluciones podrían llegar a sus herederos.