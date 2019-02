El Gobierno recula y no reformará las pensiones antes de las elecciones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado aprobar medidas que incrementen el gasto público sin financiación, como la reforma de las pensiones, el aumento de las becas, la eliminación del copago farmacéutico o el alza de la partida de dependencia, antes de las elecciones generales del 28 de abril. Montero ha explicado que «no se va a poder aprobar ninguna (medida) sin el correspondiente capítulo de ingresos», pero la intención del PSOE si gana las elecciones es volver a llevar el proyecto de Presupuestos que incluía estas reformas al Congreso de los Diputados.

La titular de Hacienda ha confirmado los próximos Consejos de Ministros «van a estar cargados de medidas». El Gobierno aprobará varios reales decretos para la recuperación de derechos laborales y retributivos, derogación de determinados aspectos de la reforma laboral y reducción de la desigualdad de género. Según la ministra, estas medidas, que verían la luz antes del 28 de abril, se pagarán con el aumento de ingresos de la Seguridad Social por el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros y las cotizaciones. Otra de las opciones para sufragar estas medidas podría ser la subida de los impuestos que planteó el Ejecutivo en los Presupuestos rechazados, pero los ingresos fiscales «no se pueden regular vía decretos ley». Montero ha confirmado, además, que el Gobierno está configurando una oferta de empleo público para 2019.

El Gobierno no dispone del suficiente tiempo como para llevar a trámite las medidas antes de la disolución de las Cortes. No obstante, el reglamento del Congreso de los Diputados permite que estos reales decretos se convaliden en la Diputación Permanente. La ministra ha asegurado que no supondrá ningún problema porque todas las reformas «son de extraordinaria necesidad» y no hay medidas «más urgentes que atender el día a día de los ciudadanos».